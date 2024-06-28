Новосибирская область и Республика Беларусь развивают новые направления научно-технологической кооперации

На встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации 28 июня Андрей Травников представил опыт инновационного, технологического, научного сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь.

— В октябре прошлого года был обновлён план совместных фундаментальных и прикладных исследований между Сибирским отделением Российской академии наук и Национальной академией наук Республики Беларусь. Он включает пять основных направлений: инновационный агропромышленный комплекс, импортозамещение физико-технических и химических технологий, перспективные биотехнологии и беспилотные авиационные системы. Очень много примеров сотрудничества между нашими предприятиями, инновационными компаниями. Известный пример успеха – сотрудничество компаний «Сибэлектропривод» и БелАЗ. Новосибирское предприятие дополнительно к традиционным приводам постоянного тока на карьерные самосвалы, по заказу БелАЗа, несколько лет назад разработало современный компактный асинхронный привод на 90-тонные грузовики, и объём поставок продукции из Новосибирской области в прошлом году вырос до 3 миллиардов российских рублей. Задача этого года – освоить номенклатуру для 130-тонных и 250-тонных самосвалов, – подчеркнул глава региона.