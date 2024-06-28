Бесплатный туалет открыли в сквере «13 трамвай»

Новый бесплатный туалет заработал в сквере «13 трамвай». Он находится со стороны улицы Орджоникидзе.

Работать такой туалет будет с 10 утра до 10 вечера, ежедневно.

Туалет представляет прямоугольную коробку с отдельным входом для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с детьми.

— Работа общественного туалета осуществляется без взимания платы за пользование, — говорится в сообщении Telegram-канала «Зеленый Новосибирск».

Стоит отметить, что такое решение упростит жизнь жителям города и туристам. Это связано с тем, что ближайшая бесплатная санитарная зона находится в ТЦ «Аура» за несколько сотен метров от сквера.

Ранее редакция сообщала о том, что отсутствие туалетов на трассах тормозит развитие туризма в Новосибирской области.