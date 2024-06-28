Почти вдвое повысилась региональная выплата многодетным семьям на подготовку к школе

Региональная выплата на подготовку к школе стала в два раза больше для многодетной семьи в Новосибирской области.
Каждая такая семья теперь будет получать по 4 тысячи рублей на каждого ребенка.
— Ранее мера поддержки составляла 2,2 тысячи рублей, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
Стоит напомнить, что подобная мера носит беззаявительный характер. Она предоставляется на основе информации об учениках в регионе посредством системы «Электронная школа».
Количество семей — получателей мер поддержки в рамках нацпроекта в прошлом году в регионе составила более 27 тысяч. В этом году уже 10 тысяч семей воспользовались выплатами.
Ранее редакция сообщала о том, что более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — gpointstudio.
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