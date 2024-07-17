Новосибирская область и Республика Узбекистан усилят межрегиональное сотрудничество

Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, возглавляемая Хокимом Улугбеком Косимовым, работает в нашем регионе. Межрегиональное сотрудничество налажено в образовании, медицине, промышленности, культуре, торговле. Перспективные направления, выгодные для обеих сторон, обсудили сегодня, 17 июля, в правительстве Новосибирской области.

Дальнейшее развитие отношений стороны закрепили подписанием документов – Меморандума о взаимопонимании между Правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей Дорожной карты. Подписи поставили губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.

Представители делегации выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с производителями оборудования и сервисов для нефтегазоразведки, в связи с чем губернатор поручил профильным министерствам помочь наладить взаимодействие с НГУ и производителями, которые занимаются разработкой и поставкой оборудования и технологий для нефтегазохимии.

Кроме того, более широко будут использоваться технологии телемедицины в сотрудничестве с коллегами из Республики Узбекистан.

Наряду с этим, министр образования региона Мария Жафярова сообщила, что на сегодняшний день вузами нашей области было заключено более 30 соглашений с вузами Республики Узбекистан и запланировано подписание еще 14-ти.