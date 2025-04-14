Пожар под Новосибирском задержал шесть поездов

Возгорание на перегоне Дупленская – Коченево было ликвидировано ранним утром, в 3:48. В результате пожара никто не пострадал, однако шесть пассажирских поездов и одна электричка прибыли в пункт назначения с опозданием.

По информации Виктора Орлова, начальника Главного управления МЧС по Новосибирской области, в регионе было задержано шесть пассажирских поездов дальнего следования и один пригородный. Максимальное время ожидания составило 4,5 часа.

Как сообщили в управлении Западно-Сибирской железной дороги, для тушения пожара был отправлен специальный пожарный поезд. Пострадавших не было.

— Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки, — сообщили в управлении ЗСЖД.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области к лету запустят 40 дополнительных электричек. С 31 мая по выходным будут ходить четыре специальные электрички до пляжей.