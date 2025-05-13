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В Новосибирске осуждена экс-преподаватель СГУПС за получение взятки

  • 13/05/2025, 19:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске осуждён экс-преподаватель СГУПС за получение взятки
Ее оштрафовали на 2,4 миллиона рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему преподавателю Сибирского государственного университета путей сообщения за взяточничество.

— Установлено, что в период с 2021 по 2022 годы подсудимая через посредника получила свыше 600 тысяч рублей от студентов университета. Эти деньги были предоставлены за выставление положительных оценок по учебным дисциплинам без фактической проверки знаний учащихся, — пояснили в пресс-службе суда.

Суд приговорил виновную к штрафу в 2,4 миллиона рублей и запретил ей преподавать семь лет.

Напомним, информацию о фактах возможной коррупции среди преподавателей руководство вуза получило в 2020 году. Она была передана в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу для проверки.

Благодаря этим данным, правоохранители смогли остановить преступную деятельность нескольких преподавателей и посредника. Сейчас преподаватели и посредник ждут приговоров суда, а студентам грозит аннулирование дипломов. Речь может идти о 32 выпускниках.

Ранее в ответ на запрос Infopro54 в СГУПС сообщали, что после восстановления студенту нужно будет пройти промежуточную аттестацию по предметам, которые он изучал без должного контроля знаний. Кроме того, ему предстоит изучить и сдать промежуточные экзамены по дисциплинам, которые появились в новой образовательной программе, но отсутствовали в предыдущей. Если студент выполнит весь учебный план, он сможет приступить к государственной итоговой аттестации. Успешное её прохождение даст ему право на получение диплома.

Причем на бюджетные места студент сможет поступить только если они будут в наличии. В остальных случаях ему придтся заплатить за обучение.

Ранее редакция сообщала о том, что педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией. В последние годы в школах стремительно сокращается число учителей по призванию.

Источник фото: Freepik / Автор — fabrikasimf

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : студент СГУПС диплом


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