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Погода на майские праздники в Новосибирске и популярных регионах отдыха новосибирцев

  • 24/04/2023, 10:53
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погода на майские праздники
Где наиболее комфортно можно отдохнуть на майские праздники?

По данным gismeteo, ближайшие две недели в Новосибирской области будут теплыми. С 1 по 7 мая дневная температура будет варьироваться от 10 до 14 градусов тепла. Ночная — колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса. Дожди метеорологи прогнозируют до четверга нынешней недели, а потом 7 мая, так что погода для отдыха на природе в майские праздники в регионе будет комфортной. По данным «Яндекс Погоды», первый летний температурный рекорд этого сезона ожидается 28 апреля — 21 градус. 8 и 9 мая метеорологи обещают 14 градусов тепла. Кстати, по версии «Яндекс Погоды», дождливых дней в майские дни может быть больше — 4 и 6 мая.

У новосибирских туристов и гостей региона большим спросом на майские праздники популярен не только отдых за городом — на дачах, но и выезды на природу — в Маслянинский, Сузунский, Колыванский районы, а также в санатории и базы отдыха. Путевки на эти дни пользуются большим спросом, и вакантных мест практически не осталось.

Напоминаем, что в регионе действует противопожарный режим, запрещающий разводить костры в лесной зоне.

отдых на Алтае на майские праздники

Почти все места в отелях и базах отдыха забронированы в Республике Алтай на майские выходные

На Алтае в майские праздники gismeteo обещает облачную, но теплую погоду — от 9 до 20 градусов. Ночью температура будет подниматься до 7 градусов. Дожди не ожидаются. По версии «Яндекс Погоды», ночи на Алтае будут еще более теплыми — до +9 градусов, а днем температура варьироваться от 12 до 18 градусов. Однако, «Яндекс Погода» ожидает, что два майских дня на Алтае также будут с дождями — 5 и 6 мая.

Ранее редакция сообщала, что почти все места на базах отдыха Алтайского края и Республики Алтай уже забронированы. Самый бюджетный вариант начинается от 2 тысяч рублей в сутки.

В Кемеровской области, где находится популярный у новосибирцев Шерегеш, по версии gismeteo, майские праздники будут прохладнее, чем на Алтае — от +3 до +13 градусов днем и от -1 до +2 ночью. Дожди ожидаются 1, а также 6 и 7 мая. По данным «Яндекс Погоды», будет чуть теплее, в отдельные майские дни воздух прогреется до 15 градусов тепла. Однако дожди метеорологи ожидают три дня подряд — с 4 по 6 мая, с 30 по 2 мая прогнозируют пасмурную, но теплую погоду.

А вот в Красноярске погода пока не радует. По данным gismeteo, дожди в регионе начнутся 25 апреля и будут идти до 3 мая включительно. Последующие дни солнце тоже не особо порадует красноярцев и гостей региона. Температура будет варьироваться от 3 до 12 градусов тепла. По версии «Яндекс Погоды», начало мая в регионе, напротив, будет без дождей, а на 4-7 мая погода испортится. Температура тоже будет менее комфортной, чем в других регионах.

Отметим, что в Красноярске новосибирских туристов традиционно привлекают Красноярские столбы.

Кстати, во всех популярных у новосибирцев местах отдыха сейчас активно формируется инфраструктура не только для сезонных, но и межсезонных активностей, что расширяет возможности для выбора места досуга как на время отпуска, так и на выходные дни.

Ранее редакция сообщала, что на Алтае выросло количество туристов из европейской части России. 

Фото pixabay  — stux

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Рубрики : Общество Туризм Стиль жизни

Регионы: Новосибирск Красноярск Кемерово Алтай

Теги : погода на майские праздники майские праздники


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