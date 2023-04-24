Есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами?

Недовольны конкуренцией между новосибирцами и мигрантами

По данным опроса hh.ru, 24% новосибирцев относятся к трудовым мигрантам положительно, еще 33% — нейтрально, но все же наибольшая доля пришлась на тех, кто относится к мигрантам отрицательно, таких в регионе оказалось 40%: они заявили, что мигранты конкурируют с ними за рабочие места.

Среди недовольных конкуренцией с мигрантами — в первую очередь представители профсферы транспорта и логистики, в том числе водители и таксисты (63% из респондентов данной сферы), сотрудники из направления «Безопасность» (59%), рабочий персонал (58%), специалисты из сферы закупок (57%) и производственники (54%).

Что касается работодателей, нанимающих мигрантов, опрос показал, что они чаще всего предлагают им должности, не требующие профессиональных навыков (61%), еще 59% — работу, связанную с физическим трудом, требующую квалификации и опыта.

Выверты дефицитного рынка труда

Редакция Infopro54 попросила представителей бизнеса прокомментировать конкуренцию на рынке труда между мигрантами и отечественными сотрудниками.

Марина Ярцева, руководитель комиссии по пассажирским перевозкам в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ», отмечает, что сегодня в этом сегменте проблема конкуренции между мигрантами и местными водителями не очень актуальна.

— Требования, которые предъявляются к водителям автобусов (категория Д), более жесткие, чем к другим водителям, в том числе и водителям такси. Так, чтобы водителю получить категорию Д, помимо обучения и сдачи экзамена, он уже должен иметь водительское удостоверение с открытой категорией С или В, водительский стаж не менее 3 лет и быть старше 21 года. Поэтому водителей автобусов на рынке труда гораздо меньше, чем водителей других видов транспорта, — говорит собеседница редакции.

В такой ситуации, по словам Ярцевой, перевозчики вполне спокойно приглашают на работу мигрантов, если их квалификации достаточно для трудоустройства, и это не вызывает агрессии со стороны местных водителей. Кроме того, по ее словам, многое зависит от того, кого считать мигрантами. К примеру, граждане таможенного союза — Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии — могут быть приняты в штат транспортного предприятия на должность водителя (имея на это законное основание).

— В виду того, что рынок труда испытывает катастрофическую нехватку водителей категории Д (согласно результатам опроса АТП, проведенного «ОПОРОЙ РОССИИ» в мае-июне 2022 года, региональная потребность была более 550 водителей), наличие водителей, не являющихся гражданами РФ, скорее, является хоть каким-то шансом для перевозчиков не остановить свою деятельность. Если бы их не было, то водители автобусов были бы совсем на вес золота. Нельзя сказать, что растет конкуренция, из-за того, что потребность отрасли в кадрах не закрыта, ощущается острый дефицит, — комментирует Марина Ярцева. — Если мы говорим про качество выполнения работы, то, по информации перевозчиков, конечно, наличие водителей-мигрантов, это не очень хорошо, потому что, к сожалению, они не всегда знают ПДД, далеко не все хорошо ездят. А это в первую очередь безопасность граждан. Сейчас перевозчики с грустью вспоминают то время, когда водитель автобуса был образец и эталон, на которого все хотели равняться. Помните фильм «Королева бензоколонки» и водителя автобуса из него? Сейчас профессия водителя автобуса не является престижной, и люди идут работать водителями крайне неохотно.

По словам Натальи Житиной, директора ООО «ПК Палома», в швейной отрасли ситуация с работниками довольно своеобразна.

— Чтобы понимать, как наша отрасль относится к приему мигрантов, нужно сначала определиться: кто такие представители иностранной рабочей силы. Для нас это представители ближнего зарубежья — стран СНГ, а также дальнего зарубежья — индусы. Да, вы не ослышались — мужчины-швеи из Индии, — говорит собеседница редакции. — Все три категории — две трудовых мигрантов и отечественные работники — совершенно разные.

В частности, по мнению Житиной, российские швеи сегодня находятся в стадии «потребительского экстремизма». Они прекрасно понимают, что на рынке не хватает сотрудников данной специальности, что они в дефиците — и выкручивают руки. Достаточно большой промежуток времени работодатели заискивали перед швеями, поднимали им зарплату и делали все, чтобы «девочки были довольны, не бузили и не уходили», потому что у работодателей заказы, сроки, штрафные санкции.

— Швеи не разделяют этот груз ответственности, как будто они не часть команды. Они могут встать и уйти, у них низкая гражданская ответственность. Да, многие из этих работников — профессионалы, они хорошо работают, и работодатель разговаривает с ними на одном языке, но история «я зарабатываю 40 тысяч, а хочу 60 тысяч». И вместо того, чтобы подумать о том, как перестроить свой рабочий день, меньше болтать, перекуривать, какие рабочие приемы можно использовать, чтобы увеличить производительность труда, уходят в другое место, где «платят больше». Работодатель очень быстро выгорает при таких условиях работы, — комментирует собеседница редакции. — Эта миграция, причем массовая, идет постоянно. Но практика показывает, что у большинства сотрудников есть своя цена, и после прихода на новое место они вскоре снова начинают получать те же деньги. Единицы действительно начинают больше зарабатывать.

Среди сотрудников ближнего зарубежья, по ее словам, тоже попадаются разные «звездочки».

— Как правило, эта категория менее квалифицирована. Они шьют быстро, так как им нужно отсылать деньги на родину, но только на определенном ассортименте. Если качество работодателю не сильно принципиально, то это нормально. Если важно, то ему придется ограничиться определенным ассортиментом: футболками, худи, спецодеждой и прочим неприхотливым ассортиментом. На что-то сложное замахнуться будет невозможно, — поясняет Житина.

Трудовые мигранты из дальнего зарубежья, по ее словам, для предприятий легкой промышленности сегодня являются идеальным вариантом работников.

— Они приезжают в нашу страну по контракту, заточены под работу даже не на 8, а на 10 часов, быстро и качественно работают, очень ответственны, одним словом, — пашут. На мой взгляд, если бы условия ввоза в страну таких сотрудников были более понятные и дешевые, если бы у работодателей не было страха, что их будут карать миграционные службы, то уже все компании легпрома завезли бы на свое производство индусов — и наша отрасль резко рванула бы в небеса, — заявляет Наталья Житина.

Кстати, по данным «Авито Работы», количество вакансий для сотрудников, занятых в индустрии производства одежды, выросло на 82% в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022-го. На те же 82% вырос спрос на раскройщиков, на 72% — на швей. Вместе со спросом у специалистов модного бизнеса выросли и зарплаты. В частности, больше зарабатывать стали швеи, закройщики, дизайнеры, раскройщики и портные — на 9%, 8,5%, 7%, 6% и 3% соответственно.

В строительной отрасли, по словам члена штаба ОНФ Новосибирской области, руководителя комитета по строительству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директора по развитию ООО «Империал Групп» Виктора Остахова, дефицит кадров также присутствует, но конкуренции за работу между мигрантами и отечественными работниками, особенно в сегменте разнорабочих, он не наблюдает.

— Мы рассматриваем разных сотрудников. В нормальных условиях мы, как правило, идем по пути наименьшего сопротивления. К примеру, если для приема мигрантов нужно оформлять разрешения на работу, патенты и снимать им жилье, то это некая обуза, и мы склоняемся к варианту трудоустройства соотечественников, — говорит Остахов. — Ранее русские просили денег больше, чем мигранты, и это было критерием выбора в пользу последних. Сейчас расценки практически сравнялись. Конкуренции за рабочие места нет, и застройщики берут всех, кто приходит. Сейчас, если мигрант понимает по-русски, его возьмут на работу разнорабочим, так как лучше такой сотрудник, чем вообще никакого. Кстати, очередей из мигрантов, желающих поработать, которые ранее тусовались в районе Хилокского рынка, я сейчас тоже не вижу. Думаю, что кадровый голод в строительной отрасли будет только нарастать, а значит, не ожидаю, что на нашем рынке будет конкуренция за места со стороны отечественных работников и мигрантов.

Еще более жесткой, по его словам, является конкуренция за компетентных квалифицированных сотрудников, которые разбираются в чертежах и проектах.

— К примеру, мы ведем в Новосибирске 12 объектов, и нам не хватает кадров во всех сферах: ИТР, монтажников, руководителей строительных участков, и т.д. Их на рынке практически нет, поэтому если работодатель находит такого человека, то он смотрит на его квалификацию, а не национальность, — говорит Остахов.

И другим не дам

Интересно, что, по данным опроса hh.ru, на вопрос, какую работу имеет смысл предлагать трудовым мигрантам, чаще всего жители Новосибирской области отвечали, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров (40%), еще 24% считают, что мигранты могут претендовать только на работу, не требующую квалификации (дворники, грузчики и т. п.), а 2% считают — что на рабочие места, требующие высокой квалификации. А 22% уверены, что мигрантам вообще не нужно предлагать работу в регионе.

При этом, еще столько же предпочитают, чтобы этой работой и дальше занимались приезжие. Только 24% высказали уверенность, что они заменят мигрантов на освободившихся местах, и большинство из тех, кто дал такой ответ, — вновь представители транспортной сферы (48%), рабочие (47%), а также сотрудники из индустрии гостеприимства (рестораны, гостиницы, туризм) и безопасности (по 41%), сотрудники из сферы продаж (37%).

Вместе с тем местные жители готовы заменить мигрантов только при соблюдении работодателями нескольких условий: работа должна соответствовать их квалификации (69%), хорошие условия труда (67%), зарплата должна быть выше той, что за эту работу получали мигранты (42%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов.