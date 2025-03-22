Рекламодателям

Минздрав обновил список показаний для проведения аборта

  • 22/03/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Минздрав обновил список показаний для проведения аборта
Заключение о прерывании беременности будет выносить консилиум, а не врач, ведущий женщину

Минздрав подготовил обновленный список медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. В перечень предлагают включить шизофрению, шизотипические состояния, бредовые расстройства, обсессивно-компульсивное и фобическое тревожное, посттравматическое стрессовое расстройства. Также в список добавлены нервная анорексия и нервная булимия с высоким риском суицида, детский аутизм и другие расстройства при наличии тяжелых болезненных проявлений,  разрешение на искусственное прерывание также может быть дано при остром инсульте, если он развился во время беременности, инфарктах миокарда, хронических болезнях легких. Включено также применение иммунодепрессантов с мутагенными эффектами после пересадки почки, сердца, легкого, печени и других органов и тканей.

— Список заболеваний, при которых пациентке показано искусственное прерывание беременности, сформирован так, чтобы потенциальный риск от этой процедуры был меньше, чем риск от вынашивания беременности при наличии данного заболевания, — подчеркивается в документе Минздрава РФ.

Речь идет о проведении искусственного аборта на сроке до 12 недель и до 22 недель беременности.

Кроме того, согласно проекту документа, врач, ведущий женщину, не сможет принимать решение об аборте самостоятельно, для этого потребуется проведение консилиума, который должен подтвердить наличие медицинских показаний.

Перечень показаний также предложено дополнить двумя классами:

  • «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин»
  • «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения».

Речь идет об отравлении лекарствами и биологическими веществами, осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезами, имплантатами и трансплантатами, пишет «Российская газета».

Еще одно нововведение: Минздрав предлагает разрешить аборт «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что благодаря профилактике примерно 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, встали на учет по беременности за январь-ноябрь 2024 года.

Напомним, в 2024 году общественники обратились к губернатору региона Андрею Травникову ввести запрет на аборты. В  2022 году в Новосибирской области по инициативе женщин было сделано 8200 абортов, в 2023 году около 7600. При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. В среднем в НСО возраст деторождения составляет 28 лет и есть тенденция к его росту. При этом рождаемость в регионе продолжает падать.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям. Целью обследования является выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

15

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : аборт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Минздрав обновил список показаний для проведения аборта
22/03/25 17:00
Медицина Общество
Билет в театр в Новосибирске стоит в два с половиной раза дороже, чем в кино
22/03/25 15:30
Культура Общество
Объем выдачи ипотечных кредитов в Новосибирской области вырос в 1,5 раза
22/03/25 14:01
Недвижимость
Семейную ипотеку на вторичку будут давать в 11 городах Новосибирской области
22/03/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
Опрос о необходимости реагентов на дорогах запустили в Новосибирске
22/03/25 11:30
Город Транспорт
Китайский врач впервые дистанционно прооперировал сибиряка, находясь за 4000 км
22/03/25 10:30
Медицина
Подрядчика для ремонта Димитровского моста определили в Новосибирске
22/03/25 9:30
Бизнес Власть Город
Ключевая ставка осталась на уровне 21%
21/03/25 18:05
Финансы
Экс-руководителя «Метро МиР» Ивахненко могут привлечь к субсидиарной ответственности
21/03/25 18:00
Власть Право&Порядок
Покупатели квартир в новостройках перестали верить пиар-кампаниям
21/03/25 17:00
Недвижимость
После продолжительного тепла Новосибирск накроет волна холода
21/03/25 16:30
Общество
В Новосибирске ограничили скорость движения на самокатах и электровелосипедах
21/03/25 16:00
Бизнес Общество
Сибирякам мошенники чаще всего представляются сотрудниками банка
21/03/25 15:30
Технологии
В годовщину теракта в «Крокус Сити» в Москве планируют организовать акции памяти
21/03/25 15:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области оценили работу четырех новых газовых котельных
21/03/25 14:30
Власть
Новые правила замены водительских прав вводятся с 1 апреля
21/03/25 14:00
Общество
Андрей Панфёров возглавил проект единороссов по предпринимательству
21/03/25 13:30
Бизнес Отставки и назначения Политика
В Новосибирской области к лету запустят 40 дополнительных электричек
21/03/25 13:00
Общество
На организатора тендера по набережной в Новосибирске пожаловались в ФАС
21/03/25 12:30
Бизнес Власть Город
Молодежная аудитория Сбера в Сибири превысила 3 миллиона человек
21/03/25 12:14
Бизнес
Популярное
Число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое
21/03/25 18:30
Мастер кукол из Новосибирска зарабатывает больше 150 тысяч рублей
21/03/25 17:30
Каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске
20/03/25 19:00
Диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска
20/03/25 17:45
При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость
19/03/25 16:30
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
19/03/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска