Минздрав обновил список показаний для проведения аборта

Минздрав подготовил обновленный список медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. В перечень предлагают включить шизофрению, шизотипические состояния, бредовые расстройства, обсессивно-компульсивное и фобическое тревожное, посттравматическое стрессовое расстройства. Также в список добавлены нервная анорексия и нервная булимия с высоким риском суицида, детский аутизм и другие расстройства при наличии тяжелых болезненных проявлений, разрешение на искусственное прерывание также может быть дано при остром инсульте, если он развился во время беременности, инфарктах миокарда, хронических болезнях легких. Включено также применение иммунодепрессантов с мутагенными эффектами после пересадки почки, сердца, легкого, печени и других органов и тканей.

— Список заболеваний, при которых пациентке показано искусственное прерывание беременности, сформирован так, чтобы потенциальный риск от этой процедуры был меньше, чем риск от вынашивания беременности при наличии данного заболевания, — подчеркивается в документе Минздрава РФ.

Речь идет о проведении искусственного аборта на сроке до 12 недель и до 22 недель беременности.

Кроме того, согласно проекту документа, врач, ведущий женщину, не сможет принимать решение об аборте самостоятельно, для этого потребуется проведение консилиума, который должен подтвердить наличие медицинских показаний.

Перечень показаний также предложено дополнить двумя классами:

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин»

«Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения».

Речь идет об отравлении лекарствами и биологическими веществами, осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезами, имплантатами и трансплантатами, пишет «Российская газета».

Еще одно нововведение: Минздрав предлагает разрешить аборт «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что благодаря профилактике примерно 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, встали на учет по беременности за январь-ноябрь 2024 года.

Напомним, в 2024 году общественники обратились к губернатору региона Андрею Травникову ввести запрет на аборты. В 2022 году в Новосибирской области по инициативе женщин было сделано 8200 абортов, в 2023 году около 7600. При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. В среднем в НСО возраст деторождения составляет 28 лет и есть тенденция к его росту. При этом рождаемость в регионе продолжает падать.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям. Целью обследования является выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний.