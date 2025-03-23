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Адвокат ученого Кабова просит вернуть дело прокурору в Новосибирске

  • 23/03/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Адвокат ученому Кабова просит вернуть дело прокурору
Осенью 2022 года Кабова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Адвокат новосибирского физика Олега Кабова, который в феврале был приговорён к пяти годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, обратился в суд с ходатайством об отмене приговора и возвращении дела прокурору для устранения недостатков в обвинительном заключении.

Ранее прокурор требовал пересмотреть дело Кабова. По мнению прокуратуры, суд не учёл серьёзность совершённого осуждённым преступления, его общественную опасность и коррупционную составляющую.

— Просим приговор в отношении Кабова отменить и уголовное дело возвратить прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения, исключающих возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения, — написал защитник в своем Телеграм-канале.

Осенью 2022 года в отношении Кабова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате его действий было похищено более 26 миллионов рублей, предназначенных для проведения исследований в рамках гранта.

Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по Новосибирской области. В ходе расследования предполагаемая сумма ущерба была снижена с 26,7 миллионов до 7 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор. Обвинение просило назначить ему наказание в виде семи лет в колонии общего режима.

Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд приговор Олег Кабов


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