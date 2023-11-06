Новосибирский зоопарк выложил видео с любимцами публики Мишель и Бату (видео)

Новосибирский зоопарк разместил в соцтети ролик о том, как знаменитая пара борнейских орангутанов Мишель и Бату лакомится овощами и фруктами.

— Наблюдать за этой парой можно часами! — говорится в сообщении зоопарка, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте».

Глава семейства Бату выбирает овощи и фрукты, которые ему кажутся самыми вкусными, устраивается поудобнее и ест. Мишель тоже не отказывается от лёгкого перекуса.

Борнейский орангутан или Калимантанский орангутан принадлежит к единственному роду человекообразных обезьян, обитающих в Азии. В переводе с малайского языка слово «орангутан» означает «лесной человек». Как и другие человекообразные обезьяны, орангутаны очень умны, демонстрируют использование орудий труда и особые культурные особенности в дикой природе. Орангутаны имеют примерно 97% ДНК человека. Внесен в Международную Красную книгу, Приложение I Конвенции о международной торговле.

Ранее редакция сообщала, что зоопарк Новосибирска снял на видео манулов, которые радуются первому снегу.