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Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

  • 27/08/2021, 17:38
Автор:
Новости Сибири
По «тотальным» ДТП в числе лидеров оказалась Томская область.

Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали статистику дорожных происшествий в Сибири и на Дальнем Востоке и выяснили, где чаще всего угоняют автомобили, разбивают их и просто заявляют об убытках по каско.

Больше всего аварий, после которых автомобили не подлежат восстановлению, происходит в Якутии. На ее долю приходится 0,70% всех ДТП. Также в лидерах Приморский край (0,51%) и Томская область (0,46%).

Первое место по числу угонов заняла Новосибирская область – 0,04%. Второе место разделили сразу два региона – Омская область и Приморский край. На их долю приходится 0,03% угонов. Замыкает тройку Алтайский край – 0,02%.

В целом, об убытках по каско чаще всего заявляют в Приморском крае (43,42%). Второе и третье места распределились между Хабаровским краем (26,44%) и Алтайским краем (24,95%).

Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВB-» по шкале S&P и «ruАAA» по шкале «Эксперт РА» и «ААА |ru|» по шкале «Национального рейтингового агентства».

Фото: pixabay.com автор: TheDigitalWay 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Дальний Восток

Теги : угон статистика ДТП АльфаСтрахование


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