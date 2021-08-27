Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали статистику дорожных происшествий в Сибири и на Дальнем Востоке и выяснили, где чаще всего угоняют автомобили, разбивают их и просто заявляют об убытках по каско.

Больше всего аварий, после которых автомобили не подлежат восстановлению, происходит в Якутии. На ее долю приходится 0,70% всех ДТП. Также в лидерах Приморский край (0,51%) и Томская область (0,46%).

Первое место по числу угонов заняла Новосибирская область – 0,04%. Второе место разделили сразу два региона – Омская область и Приморский край. На их долю приходится 0,03% угонов. Замыкает тройку Алтайский край – 0,02%.

В целом, об убытках по каско чаще всего заявляют в Приморском крае (43,42%). Второе и третье места распределились между Хабаровским краем (26,44%) и Алтайским краем (24,95%).

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