Власти возмущены расслабившимися туристами, не соблюдающими масочный режим в аэропорту

Один из самых крупных рейдов по проверке соблюдения ограничительных мер сегодня утром прошел в аэропорту Толмачево. По итогам было выявлено наибольшее число нарушений масочного режима гражданами, возвращающимися в регион. Туристов, вернувшихся в Новосибирскую область без масок, ждет наказание, сообщается на сайте регионального правительства. При этом пассажиры, идущие на посадку, находились в средствах индивидуальной защиты.

— За несоблюдение ограничительных мер в отношении двух женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, еще более 30 граждан проинформированы об ответственности за нарушение требований режима повышенной готовности, — прокомментировали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Всего за прошедшую неделю в регионе было проверено 2 811 предприятий, организаций и других объектов пребывания граждан, выявлено 777 нарушений, составлено 250 административных протоколов, 218 дел направлено в суд.

Региональным минтрансом, помимо аэропорта, проверен наземный транспорт, составлено 26 административных протоколов.

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проведено 66 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности, в ходе которых проверены 29 предприятий в двух торговых центрах. Также проверено 37 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания. В результате совместных мероприятий возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.1, ст. 20.6.1 КоАП РФ, два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлен один протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении физического лица.

Министерством ЖКХ и энергетики области проверены 50 объектов торговли, возбуждены три административных производства.

Минстрой региона провел пять рейдовых мероприятий на строительных площадках, нарушений не выявлено.

Министерством экономического развития проведено четыре проверки объектов санаторно-курортной зоны в Бердске и Заельцовском бору, все меры по соблюдению режима повышенной готовности в организациях соблюдаются. Министерством культуры проверены восемь учреждений, нарушений не выявлено.