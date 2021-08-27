Банк «Открытие» стал лауреатом премии FINAWARD’21

Церемония награждения состоялась 26 августа в комплексе Golden Palace в Москве.

В номинации «Внедрение/продукт в сфере ВЭД» победила виртуальная карта платежной системы «Таможенная карта», предлагаемая предпринимателям – клиентам банка «Открытие». Виртуальная таможенная карта позволяет проводить онлайн-оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты. Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты и удобство ее использования.

В рамках внеконкурсной программы от учредителя премии журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра БизнесДром награду и диплом получила Торговая платформа Open Trade банка «Открытие» (ПАО). Платформа обеспечивает широкий выбор иностранных валют и позволяет заключать сделки на валютном и процентном рынках, а также отслеживать лимиты, платежную позицию на любую дату, историю заявок и сделок, проводить валютные сделки любого объема. Зачисление иностранной валюты или рублей на счет в другом банке производится без дополнительных комиссий.

В номинации «Платежный сервис В2С» в шорт-лист вошла банковская виртуальная клавиатура для смартфонов Open Key банка «Открытие» – первая на российском рынке виртуальная клавиатура с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств.

Учредитель премии – деловой журнал «Банковское обозрение» – с 2012 года отмечает самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе: ежегодно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации, а также их создатели. В этом году на премию номинировались 75 проектов ведущих российских банков, платежных систем, финансовых, страховых и IT-компаний.