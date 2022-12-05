Новосибирская область лидирует в Сибири по темпам роста объемов сортировки мусора

К октябрю 2022 года доля твердых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, достигла 50%, увеличившись за прошедшие 12 месяцев на 7,2 процентного пункта. Такие данные представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Нарастить сортировку отходов удалось двум третям регионов (56). Наиболее существенно свои показатели улучшили Камчатский край, Москва, Тюменская область, Ингушетия, Мурманская область, Ростовская область, Приморье, Севастополь, Челябинская область и Брянская область.

Динамика изменение за 12 месяцев по Сибири следующая: Новосибирская область — +2,8%, Красноярский край —+2,5%, Алтайский край — +1,5%, Иркутская и Томская области — +0,9%, Кемеровская область — +0,2%, Омская область — –7,3%.

Аналитики FinExpertiza отмечают, что если у региона недостаточно собственных мощностей для обработки ТКО, он может договориться о перевозке мусора на территорию другого субъекта с целью последующей сортировки. Именно так поступает Москва, направляющая свои ТКО в Подмосковье и финансово помогающая развивать мусороперерабатывающую инфраструктуру в области.

Однако из общей массы ТКО утилизируется (используется повторно в производстве как материалы и сырье или топливо) лишь 11,1%, а большая часть сгенерированного бытового мусора — 80,6% — по-прежнему захоранивается на полигонах.

— Сортировка отходов перед их захоронением позволяет сделать размещение ТКО на мусорном полигоне более экологичным и компактным. Однако одна лишь сортировка не решает проблему постоянно растущей генерации ТКО. Развитие же мусороперерабатывающей инфраструктуры требует больших инвестиций. Причем львиную часть затрат, с учетом невысокой рентабельности отрасли, традиционно вынуждено брать на себя государство, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области будет создаваться экопромышленный парк для переработки вторсырья.