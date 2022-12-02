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Уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции

  • 02/12/2022, 17:47
Автор:
утилизация упаковки
Производителям и переработчикам рекомендуют быстрее находить общий язык и выстраивать производство перерабатываемой упаковки, чтобы потом не обижаться на государство.

— Нас все учат, что в современном мире продает упаковка. А потом мы всей страной, обществом и государством решаем, что с ней делать, как ее перерабатывать, можно ли вообще это сделать, как ее утилизировать, — отметил на круглом столе заместитель начальника управления – начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности Минприроды региона Николай Нечитайло.

Участники обсуждения сообщили, что многие производители упаковки сейчас используют присадки, которые убивают потенциал переработки вторсырья. Переработчики его просто не берут, так как присадки выводят из строя их оборудование.

— Продукт становится отходом, когда он никому не нужен. Если разработать ТУ на производство продукта, который будет востребован в качестве сырья, то многие вопросы будут сняты, — парировал Николай Нечитайло.

Новости Новосибирска

Производителям расширяют ответственность, а переработчикам — рынок

Андрей Шавнев, руководитель PR Greenway Global, преподаватель программы MBA в НГУЭУ, сообщил, что производителям далеко не всегда удается найти партнеров, готовых выпускать экологическую упаковку, использовать для этого новые технологии, материалы и сырье.

— Мы приходим к компаниям, которые занимаются переработкой, и говорим, что готовы инвестировать, чтобы они разработали решения для переработки нашей упаковки, но особого интереса не видим, — добавил он. —  Кроме того, еще одна серьезная проблема — это обвинения в гринвошинге, с которыми сталкиваются сегодня все компании, начинающие работать с экологическими проектами. Природоохранные организации, общественники чаще всего встречают такие инициативы в штыки.

При этом, по его словам, интерес покупателей к теме экологичности продукции, упаковки постоянно растет. Экология становится важным критерием для покупателя при выборе продукта. Потребители не хотят сознательно наносить вред планете, они готовы покупать продукцию с маркировкой «эко» по более высокой цене.

— В Новосибирской области один из самых высоких запросов на экологичность продукции, упаковки. Большая часть клиентов также обращают внимание на то, как экологическая тематика используется в ценностях компании, — поясняет Андрей Шавнев. — Замороченных на теме экологии сегодня достаточно много — уже около 7% от всего количества потребителей. Цены на продукцию с такой маркировкой вполне приличные, но эти люди ее берут исходя из жизненных принципов. Проводимые нами исследования показывают, что экология сейчас идет в связке с продуктом на первом месте.

Новости Новосибирска

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский сообщил, что крупные производители все более ответственно подходят к качеству упаковки своей продукции.

— Их представители приезжают, изучают возможности переработчиков, советуются, что можно сделать с упаковкой, чтобы улучшить качество ее переработки, — добавил он.  — Бизнес также ищет ниши для расширения. К примеру, на нашем предприятии мы запустили переработку комбинированной многослойной упаковки. До 2022 года в Новосибирске с этим видом вторсырья никто не работал. Сейчас мы принимаем на переработку не только отходы, но и брак с завода-изготовителя.

Николай Нечитайло констатировал, что бизнес готов производить что угодно, если это будет продаваться. В такой ситуации производителям нужно проявлять больше ответственности, чтобы упаковывать свою продукцию в те материалы, которые будут перерабатываться.

— Но если рынок в ближайшее время не сможет найти механизмы и самозарегулироваться, то обижаться на государство не нужно, — предупредил чиновник, напомнив, что государство запускает механизм расширенной ответственности производителей, который подразумевает жесткие штрафы. — Потребитель, придя в магазин, не будет думать о вовлекаемости продукции во вторичный оборот, а о качестве продукции и цене. Задача предпринимателей ― увязать спрос с экологичностью.

В то же время председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова отметила, что у молодого поколения, которое сейчас выходит на рынок труда в Новосибирске, уже сформирован хороший интерес к «зеленой повестке» компании, к ответственному потреблению, и рекомендовала предпринимателям учитывать этот фактор в своей работе.

Напомним, летом участники рынка переработки отходов говорили о дефиците вторсырья.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске создается экопромышленный парк для переработки вторсырья. 

Фото pixabay —delphinmedia

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : утилизация упаковки утилизация мусора переработка вторсырья


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