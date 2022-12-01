Экопромышленный парк в Новосибирске планируют запустить в конце 2024 года

— Паспортом федерального проекта предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры экопромышленного парка до июля 2024 года. Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры — ноябрь 2024 года. Создание парка будет осуществляться за счет федерального бюджета — в проект планируется вложить 1 млрд рублей. Новосибирская область осуществляет подбор участка, курировать работу по сопровождению инвестпроектов будет «Агентство инвестиционного развития», — рассказала на комиссии по экологии регионального парламента начальник управления благоустройства МинЖКХ Новосибирской области Наталья Аббасова.

Она пояснила, что сейчас определен участок в 21 га в Верх-Туле — рядом с перспективным левобережным мусорным полигоном. На площадке планируется создание транспортной, коммунальной инфраструктуры, в том числе зданий и сооружений для резидентов, которые будут заниматься переработкой мусора. Сейчас рассматриваются заявки от компаний, которые хотят разместить свои производства на территории экопромышленного парка. Предварительное соглашение с ППК РЭО подписали 5 компаний.

Судя по презентации МинЖКХ, на территории планируется разместить 6 производственных зданий, а также научно-технический центр с офисами и выставочным залом площадью более 2,8 тысячи кв. м. ООО «Пластиндустрия» заявила о готовности создать 3 площадки: для утилизации ПЭТ-отходов (14 тысяч тонн в год), производства полимер-песчанных изделий (8 тысяч тонн в год) и синтепона (5 тысяч тонн в год). На выходе получатся полимерные хлопья, тротуарная плитка, бордюры и кольца, а также синтепон. ООО «Экопром-Н» будет утилизировать элементы питания (1 тысяча тонн в год) и получать из них графит, фракции черных и цветных металлов. ООО «Тайгер-Сибирь» займется утилизацией отходов стекла (30 тысяч тонн в год). ООО «Гофра коллектинг» — утилизацией макулатуры (16 тысяч тонн в год), ООО «ТБО» — утилизацией сложной многокомпонентной упаковки (тетрапак, экопак). Все объекты запланированы к запуску в 2024 году. У всех резидентов уже есть опыт переработки определенного вида сырья, отобранного из мусора.

Начальник управления использования природных ресурсов Минприроды области Евгений Стукалин считает, что никаких проблем с размещением парка со стороны населения и общественности возникнуть не должно.

— На территории площадки будут вестись работы по переработке отходов, их захоронение не планируется, поэтому госэкспертиза проекта не требуется. Сам участок расположен за пределами особо охраняемой природной территории. Расстояние до жилой застройки — 1.3 км, — пояснил чиновник. — Кроме того, все предприятия будут оборудованы очистными сооружениями по требованиям экологического законодательства. Так что и здесь вопросов быть не должно.

— Не секрет, что местное население негативно относится к размещению этого объекта. Если граждане добьются, что полигона в Верх-Туле не будет, останется ли площадка экопромышленного парка привлекательной для резидентов? Или окажется, что мы вложим в нее федеральные (наверняка еще и областные) деньги, а парк будет никому не нужен?

Председатель комитета регионального парламента по АПК Денис Субботин поинтересовался: будет ли экопромышленный парк по переработке мусора рентабельным, если новый мусорный полигон уберут в другое место:

Наталья Аббасова отметила, что при выборе места расположения экопромышленного парка рассматривались несколько предложений. Этот участок оказался оптимальным с точки зрения подключения к воде и электроэнергии.

— Даже если полигон будет в другом месте, парк останется в этой локации и будет нормально работать, — уверена она.

Тем не менее депутаты комиссии рекомендовали министерству провести встречи с жителями близлежащих населенных пунктов и обсудить тему строительства полигона, экопромышленного парка, дать все необходимые разъяснения, чтобы потом «люди не ложились под экскаваторы».

Ранее редакция рассказывала о том, кто претендует на участие в новой мусорной концессии в Новосибирске.