Почти четыре млн рублей заплатят дорожникам за круглосуточную уборку трех поселков в Новосибирской области

Администрация Чановского района ищет подрядчика по круглосуточной уборке снега и грязи в р.п. Чаны и двух ближайших населенных пунктах – Моховое и Песцы, пишет КП-Новосибирск. В 2023 году дорожникам за эту работу заплатят 3,9 миллиона рублей.

Летом они будут выравнивать дорожный слой, подметать тротуары и автодороги, а зимой очищать проезжую часть дорог, остановки и пешеходные переходы от снега, наката и наледи, а также обрабатывать места массового скопления людей противогололедными смесями.

Отмечается, что убирать сугробы нужно не позднее, чем через шесть часов после начала снегопада. Также работники обязаны убирать мусор, очищать урны, разгребать снежные завалы возле входов в здания и вывозить весь собранный снег.

Ранее редакция сообщала, что мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники.

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