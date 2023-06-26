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Новосибирская область на 26 месте в рейтинге по зарплатам в различных отраслях

  • 26/06/2023, 18:00
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Новосибирская область на 26 месте в рейтинге по зарплатам в различных отраслях
Самыми высокооплачиваемыми в регионе стали специалисты в сфере IT и связи.

Москва, Мурманск и Петропавловск-Камчатский лидируют в рейтинге городов по зарплатам в отраслях. Об этом говорит исследование РИА Новости. Согласно исследованию, наиболее высокие зарплаты получают московские банкиры и мурманские рыбаки — 227 тысяч и 205 тысяч рублей в месяц соответственно.

Новосибирская область заняла в исследовании 26 строчку. По данным издания, в регионе самые высокие зарплаты в сфере IT и связи (94 тысячи рублей в месяц).

На последних строчках находятся Саранск, Киров и Элиста. Там самые высокие зарплаты на госслужбе — на их зарплатные карты приходит порядка 45 тысяч.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зарплатные предложения в строительстве выросли более чем на 20%.

Фото: pixabay.com, startupstockphotos

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : исследование зарплата


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