Новосибирская область на 26 месте в рейтинге по зарплатам в различных отраслях

Москва, Мурманск и Петропавловск-Камчатский лидируют в рейтинге городов по зарплатам в отраслях. Об этом говорит исследование РИА Новости. Согласно исследованию, наиболее высокие зарплаты получают московские банкиры и мурманские рыбаки — 227 тысяч и 205 тысяч рублей в месяц соответственно.

Новосибирская область заняла в исследовании 26 строчку. По данным издания, в регионе самые высокие зарплаты в сфере IT и связи (94 тысячи рублей в месяц).

На последних строчках находятся Саранск, Киров и Элиста. Там самые высокие зарплаты на госслужбе — на их зарплатные карты приходит порядка 45 тысяч.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зарплатные предложения в строительстве выросли более чем на 20%.