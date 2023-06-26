В Новосибирске ко Дню города испекли торт больше тонны

Новосибирские кондитеры пошли на мировой рекорд. Они испекли торт и презентовали его в день 130-летия, 24 июня, городу и горожанам. На протяжении трех часов новосибирцы наблюдали как мастера своего дела колдуют над шедевром.

Составные части торта были изготовлены накануне в производственных цехах девяти крупных городских предприятий. Для изготовления торта разработали специальную рецептуру, которая позволила оформить торт с соблюдением всех требований пищевой безопасности.

Цифры из бисквита «130», соответствующие возрасту Новосибирска, на которую кулинарные профессионалы нанесли изображения достопримечательностей города, стали рекордом. Их вес 1130 кг. Мировой рекорд зарегистрировал Главный редактор, Генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд Влад Копылов.

Для изготовления кулинарного шедевра использовано 4655 яиц, более 300 кг растительных сливок, 125 литров растительного масла, 170 кг сахара, более 220 кг кондитерской смеси и 221 кг мастики.

Пять тысяч новосибирцев смогли продегустировать торт. Организатором «сладкого подарка» выступила мэрия города Новосибирска, представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, Новосибирского областного отделения ОПОРА России, Гастроинкубатора а также объединившиеся кулинары предприятий и организаций города Новосибирска и области.

Над гигантским угощением работали более 30 предприятий- партнеров: