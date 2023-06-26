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В Новосибирске ко Дню города испекли торт больше тонны

  • 26/06/2023, 17:49
В Новосибирске ко Дню города испекли торт больше тонны
На его приготовление ушло 4655 яиц и 300 кг сливок.

Новосибирские кондитеры пошли на мировой рекорд. Они испекли торт и презентовали его в день 130-летия, 24 июня, городу и горожанам. На протяжении трех часов новосибирцы наблюдали как мастера своего дела колдуют над шедевром.

Составные части торта были изготовлены накануне в производственных цехах девяти крупных городских предприятий. Для изготовления торта разработали специальную рецептуру, которая позволила оформить торт с соблюдением всех требований пищевой безопасности.

Цифры из бисквита «130», соответствующие возрасту Новосибирска, на которую кулинарные профессионалы нанесли изображения достопримечательностей города, стали рекордом. Их вес 1130 кг. Мировой рекорд зарегистрировал Главный редактор, Генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд Влад Копылов.

Для изготовления кулинарного шедевра использовано 4655 яиц, более 300 кг растительных сливок, 125 литров растительного масла, 170 кг сахара, более 220 кг кондитерской смеси и 221 кг мастики.

В Новосибирске ко Дню города испекли торт больше тонны

Пять тысяч новосибирцев смогли продегустировать торт. Организатором «сладкого подарка» выступила мэрия города Новосибирска, представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, Новосибирского областного отделения ОПОРА России, Гастроинкубатора а также объединившиеся кулинары предприятий и организаций города Новосибирска и области.

Над гигантским угощением работали более 30 предприятий- партнеров:

  1. Представительство Федерации рестартов и отельеров России и Сибири;
  2. ОПОРА России;
  3. Гастроинкубатор;
  4. «Лента»;
  5. «Пуппенхаус»;
  6. «Быстроном»;
  7. «Клен»
  8. DHL
  9. «Армаз»;
  10. «Бахетле»;
  11. «Добрянка»
  12. «Неаполь»;
  13. «Татьянин двор»;
  14. «Элькремо»;
  15. «Восход»;
  16. «Эстье» кондитерская;
  17. Новосибирский колледж питания и сервиса;
  18. «Ласточка»;
  19. «КубА»;
  20. Креп де Кофе;
  21. Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ»;
  22. «Пуратос»;
  23. «Ательер»;
  24. Сандуны Сибирь;
  25. «Экспо-21 век»;
  26. Яркое утро
  27. Mishkin & Mishkin
  28. «Росспак»;
  29. Скоморохи;
  30. ИП Гаврисенко А.В;
  31. «Русские блины»;
  32. «Азимут»;
  33. Vivat Development;
  34. «Кондитьера Нск2»;
  35. Чикская птицефабрика.

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

 

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