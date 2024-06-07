Новосибирская область на 75 месте в национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг по итогам весны 2024 года. Возглавила рейтинг Москва. На втором месте Алтайский край, на третьем — Тамбовская область.

Новосибирская область расположилась в замыкающей рейтинг десятке регионов и заняла 75 место из 85. Кроме того, в аутсайдерах рейтинга Иркутская область (76 место), Омская область (80 место) и Красноярский край (81 место).

— Традиционно среди отстающих разместились наиболее промышленно развитые регионы, где еще и огромный накопленный с советских времен ущерб: Свердловская, Челябинская, Иркутская области, Красноярский край и т.д. Хочу отметить, что и в этих регионах сводные экологические индексы за годы расчета рейтинга значительно выросли, изменения к лучшему есть абсолютно во всех регионах. С другой стороны, мы специально употребляем слово «хорошисты» потому, что отличной экологической ситуации, к сожалению, нет пока ни в одном регионе страны, — отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Национальный экологический рейтинг публикуется с 2008 года 4 раза в год (зимой, весной, летом, осенью).. Индекс регионов рассчитывает автоматическая система. В рейтинге три индекса (природоохранный, социально-экологический и промышленно-экологический индексы). В них 21 критерий.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» была основана в 2006 году. Согласно данным с официального сайта, организация является автором многочисленных экспертных экологических заключений, аналитических справок и предложений по запросам Администрации президента РФ, председателя Правительства РФ, Генерального Прокурора РФ, Директора ФСБ РФ, а также профильных министерств и ведомств.

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