В Березовой роще планируют разместить пункт для раздельного сбора мусора

В списке проектов, которые мэрия Новосибирска готова предложить инвесторам, находится площадка, расположенная в парке «Березовая роща».

— Краткое описание желаемого результата реализации проекта: размещение на участке — площадь 40 кв метров полумобильного пункта раздельного сбора вторичного сырья от жителей города Новосибирска, не являющегося объектом капитального строительства, — пояснили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

Более детально планы по инвестиционной площадке будут обсуждаться при обращении потенциального инвестора.

Напомним, в 2023 года в Новосибирской области доля отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованного мусора составила 5,8%. Для сравнения, годом ранее — 2,5%. На захоронение на полигоны направлено 94,2% образованных в регионе твердых коммунальных отходов. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля захораниваемого мусора в России должна снизиться до 87,9%. К 2030 году норму захоронения ТКО планируется сократить до 49,8%. Целевое значение по сортировке к 2030 году составляет 100%, а по утилизации — 49,5%.

В регионе на сегменте раздельного сбора отхода ранее активно работала ГК «Тайгер Сибирь». О планах активно развивать этот сегмент заявляла ООО «Экология-Новосибирск» до того, как вышла на банкротство.

В декабре 2023 года в Новосибирске появилась виртуальная карта приема вторсырья. В конце 2024 года в регионе планируется запустить в эксплуатацию экопромышленный парк для переработки вторсырья.

Ранее редакция сообщала о том, какие еще проекты доступны для инвесторов в Новосибирске.