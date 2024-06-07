Рекламодателям

За сутки очистили более 250 ливневок в Новосибирске

  • 07/06/2024, 11:22
Автор: Артем Рязанов
За сутки очистили более 250 ливневок в Новосибирске
На данный момент город убирают 153 единицы спецтехники.

За прошедшие сутки с дорог и улиц города был вывезен 91 кубометр мусора и 182 тонны грязи и песка. Кроме того, было очищено более 250 ливневых канализаций.

— Дорожные службы очистили 35 парковок, заездных карманов, 252 ливневки, отремонтировали 14 дорожных знаков, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

На данный момент город убирают 153 единицы спецтехники.

Работы идут на улицах: Гоголя, Челюскинцев, Северной, Бориса Богаткова, Котовского, Тюменской, Оловозаводской, Первомайской, Фрунзе, Шекспира, Варшавской, на проспекте Строителей и Бердском шоссе.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг уборочную технику на 2,1 млрд рублей.

Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.

127

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка улиц Ливневки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7/06/24 14:11
Власть
Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске
7/06/24 14:08
Право&Порядок
Пенсионеру заплатят 500 тысяч за ожоги из-за коммунальной аварии в Новосибирске
7/06/24 13:55
Общество Право&Порядок
Юлия Надеева: Новосибирске парки – это динамический объект творчества
7/06/24 13:48
Власть Общество
Успеть к Троице: в какие сроки высадить рассаду в грунт дачникам Новосибирска
7/06/24 13:17
Общество
Летучие мыши пытались попасть в квартиру жителя Новосибирска
7/06/24 12:42
Общество
Борис Титов: Пока налогоплательщикам предложено прийти, сдаться и ждать своей судьбы
7/06/24 12:32
Бизнес ПроБизнес
Резко выросло количество вакансий у работодателей Новосибирской области
7/06/24 12:24
Бизнес Общество
Алексей Москаленко: Рынок интернет-торговли нужно оздоравливать
7/06/24 12:05
Бизнес
Фальшивый сотрудник банка украл более 1 млн у жителя Новосибирской области
7/06/24 12:04
Общество Право&Порядок
Самолёты не смогли приземлиться из-за утреннего тумана в Новосибирске
7/06/24 11:54
Общество
Новосибирская область на 75 месте в национальном экологическом рейтинге
7/06/24 11:42
Общество
За сутки очистили более 250 ливневок в Новосибирске
7/06/24 11:22
Общество
В Новосибирске задержали мигранта, спонсировавшего террористов на Ближнем Востоке
7/06/24 10:55
Общество Происшествия
Волонтеры из Новосибирска отправились спасать детей в Свердловскую область
7/06/24 10:49
Общество
Бастрыкин затребовал доклад об исчезновении девушки в Новосибирске 15 лет назад
7/06/24 10:13
Право&Порядок
Жителям аварийного дома предоставят новое жилье в Новосибирской области
7/06/24 9:48
Право&Порядок
«Ситуация практически тупиковая»: в ГК «ВИС» оценили перспективы четвертого моста в Новосибирске
7/06/24 9:45
Бизнес Власть
В Новосибирске пассажиры смогут летать по субсидированным рейсам авиакомпании S7
7/06/24 9:42
Право&Порядок
Эксперт дал рекомендации, как подготовиться к переговорам
7/06/24 9:04
Бизнес ПроБизнес
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске
7/06/24 11:21
Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов
6/06/24 14:19
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска