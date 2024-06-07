За сутки очистили более 250 ливневок в Новосибирске

За прошедшие сутки с дорог и улиц города был вывезен 91 кубометр мусора и 182 тонны грязи и песка. Кроме того, было очищено более 250 ливневых канализаций.
— Дорожные службы очистили 35 парковок, заездных карманов, 252 ливневки, отремонтировали 14 дорожных знаков, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
На данный момент город убирают 153 единицы спецтехники.
Работы идут на улицах: Гоголя, Челюскинцев, Северной, Бориса Богаткова, Котовского, Тюменской, Оловозаводской, Первомайской, Фрунзе, Шекспира, Варшавской, на проспекте Строителей и Бердском шоссе.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг уборочную технику на 2,1 млрд рублей.
Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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