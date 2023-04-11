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Корпорация «Туризм.РФ» заинтересовалась санаториями в Белокурихе и Иркутске

  • 11/04/2023, 15:41
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санатории на Алтае и в Иркутске
Для их создания зарегистрированы 2 новых юрлица.

Подконтрольная государству корпорация «Туризм.РФ» может заняться реализацией новых проектов, предусматривающих создание санаториев в алтайской Белокурихе, Иркутской области и на Сахалине. Об этом сообщает Коммерсант. Затраты на строительство трех этих объектов могут достичь 8 млрд руб.

Для реализации проектов корпорация «Туризм.РФ» в марте зарегистрировала три новых юрлица — ООО «Туризм.РФ Сахалинская область», «Туризм.РФ Алтайский край» (Белокуриха) и «Туризм.РФ Иркутская область» (Иркутск).  Основной вид деятельности этих организаций — санаторно-курортный. Ранее корпорация начала работу над концепцией туристической территории «Белокуриха Горная», предусматривающей строительство шести отелей с фондом более 1 тыс. номеров.

Эксперты издания считают, что на фоне нехватки в этих регионах мест качественного размещения, небольшие объекты будут востребованы, а потенциальные риски для инвесторов минимальными. Но также отмечается, что бизнес сейчас в целом с опаской относится к участию в реализации гостиничных проектов из-за низкой рентабельности, которая в среднем составляет 5–6% в год, и логистических сложностей с поставками части стройматериалов.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в этих локациях целесообразно строить отели на 150–200 номеров. В окрестностях Белокурихи и Иркутска подобные проекты обойдутся примерно в 2 млрд руб. каждый.

Ранее госкорпорация запланировала похожие проекты в Анапе и Новгородской области. Согласно оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в целом отдых в здравницах сейчас пользуются спросом: загрузка объектов находится на высоком уровне прошлого года, глубина бронирований растет.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Томская область планирует активизировать сотрудничество с Вьетнамом.

Фото из группы Курорт Белокуриха в ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Россия Иркутская область Алтайский край

Теги : туризм в Иркутской области туризм в Алтайском крае строительство санаториев курорт Белокуриха


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