Читинские таможенники возбудили 24 уголовных дела

24 уголовных дела возбудили читинские таможенники в 1 квартале 2023 года. Все уголовные дела возбуждены по фактам незаконного экспорта лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Читинской таможни.

В 1 квартале 2023 года Читинская таможня возбудила 731 дело об административных правонарушениях. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество увеличилось на 44,8%. Предметами административных правонарушений стали машины, оборудование и механизмы, товары народного потребления, лесоматериалы и др.

Больше всего дел об административных правонарушениях, 423 дела, было возбуждено по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ «Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и др…».

Товары следовали через пункты пропуска ЖДПП Забайкальск и МАПП Забайкальск. При их оформлении участники ВЭД сообщали в таможенный орган недостоверные сведения о количестве грузовых мест, об их маркировке, занижали вес и объем товаров.

Сумма наложенных наказаний по рассмотренным делам составила 27 миллионов рублей. В настоящее время взыскано 8,3 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь.