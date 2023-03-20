Жители Сибири стали есть меньше мяса говядины и свинины

Среди жителей Сибири традиционно отмечается самый высокий в России процент любителей мяса. Его едят 92% сибиряков. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного банком «Открытие».

При этом, по данным банка, за год жители Сибири стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения чаще всего называются изменение цен на конкретные виды мяса (39%), изменение вкусов и решение перейти на более здоровое питание (по 13%). При этом 4% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.

— 62% сибиряков не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях (это один из самых высоких показателей по стране). Также 31% (самый низкий процент по стране) готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. 3% готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест. 42% сибиряков любят мясо больше, чем рыбу. Еще 43% любят мясо и рыбу одинаково. 14% отдают предпочтение рыбе. Одинаково не любят мясо и рыбу 1% опрошенных, — говорится в сообщении.

Опрос проводился среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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