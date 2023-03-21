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Минпромторг России подал в суд на компанию «Меркас»

  • 21/03/2023, 11:19
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на владельца «Сибсельмаша» подали в суд
Несколько лет назад она купила новосибирский завод «Сибсельмаш».

Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас», следует из картотеки дел суда.

Со ссылкой на свои источники «Коммерсантъ-Сибирь» сообщает, что в министерстве указали на «существенное нарушение выполнения обязательств»  московской компанией «Меркас».

Отмечается, что по соглашению с Минпромторгом РФ «Меркас» должен был сохранять целевое назначение имущества промпредприятия, выполнять договоры по гособоронзаказу и обеспечению «государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ». По данным самого «Меркаса», два года назад купившего имущество завода за 505 млн руб. на торгах, последний гособоронзаказ «Сибсельмаш» выполнил 30 лет назад, а мобилизационное задание с него сняли в 2013 году.

промышленный парк

«Меркас» планирует создать на «Сибсельмаше» промышленный парк

Напомним, компания «Меркас» 2 года назад на торгах купила имущественный комплекс новосибирского завода «Сибсельмаш». Условия сделки и подписанного летом 2022 года соглашения с федеральным министерством должны были гарантировать сохранение целевого назначения имущества стратегического предприятия и исполнение договоров в рамках гособоронзаказа и «обеспечения федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации». Как ранее сообщали редакции в «Меркасе», компания планировала развитие промышленной площадки НПО «Сибсельмаш», в том числе создание на территории предприятия промышленного парка. В ответ на запрос редакции в компании сообщали, что план развития промышленного парка находится в стадии согласования с профильными ведомствами. В «Меркасе» также заявляли, что с момента приобретения имущества и по настоящее время в отношении него проводятся действия, направленные на приведение его в надлежащее техническое состояние, а также на восстановление объектов недвижимости, инженерных сетей, оборудования и коммуникаций, обеспечивающих функционирование имущественного комплекса. В том числе в рамках реализации планов по созданию на базе предприятия промышленного парка.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» (компания предложила ­– 501,5 млн рублей) с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

ООО «Меркас» создана в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК компании составляет 12 тыс рублей, она относится к микроорганизациям —  4 сотрудника. Выручка в 2021 году составила 202, 6 млн руб, чистая прибыль — 690 тыс руб. Генеральный директор — Евгений Гайт, собственники — Евгений Гайт – 54,3%, Кан Ген-Пи — 45,7%.

 

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа.

Фото редакции  

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа Сибсельмаша предприятия Новосибирска


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