Новосибирская область на пятом месте по дешевизне автомобильного бензина в России

Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самым дешевым бензином. Такие данные приводит исследовательское агентство «ПромРейтинг», ссылаясь на данные Росстата. Средняя цена литра автомобильного топлива в регионе составила в апреле 51,80 рублей.

По данным агентства, самый дешевый бензин автомобилисты могли приобрести в Республике Коми (49,44 руб), на втором месте — Алтайский край (50,05 руб). Замыкает тройку лидеров Курганская область. Здесь за литр бензина в апреле отдавали 51,25 руб.

Топ-10 регионов с самым дорогим бензином возглавила Республики Саха (Якутия). Здесь стоимость автомобильного топлива в апреле превысила 69 рублей. Далее идут Сахалинская область (68,97 руб) и Магаданская область (66,40 руб.). На 10 месте рейтинга Калининградская область, где литр бензина стоил 58,32 руб.

Отмечается, что индекс потребительских цен на автомобильный бензин в апреле 2024 по сравнению с мартом составил 100,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 108,5%).

— Динамика потребительских цен на бензин на 0,5% и более со знаком «+» замечена в 51 субъекте РФ. Снижение же потребительских цен отмечается лишь в 6 регионах страны, — уточнили эксперты.

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в целом в апреле 2024 года составила 55,00 р./литр (+0,29 р./литр по сравнению с мартом 2024), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 50,83 р./литр (+0,22 р./литр по сравнению с мартом 2024), АИ-95 — 55,66 р./литр (+ 0,34 р./литр по сравнению с мартом 2024), АИ-98 и выше — 69,17 р./литр (+ 0,46 р./литр по сравнению с мартом 2024), на ДТ — 65,15 р./литр (+ 0,25 р./литр по сравнению с мартом 2024).

Ранее редакция сообщала, что 20% россиян хотели бы купить китайские автомобили. Китайские марки автомобилей занимают пятое место в списке предпочтений, уступая японским, российским, немецким и корейским брендам.