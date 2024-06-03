«Зеленый марафон» в День защиты детей

Всероссийский благотворительный забег «Зеленый марафон» состоялся в Новосибирске в субботу, 1 июня, в День защиты детей. Мероприятие прошло в 11 раз. Новосибирск присоединился к акции вместе с 60 городами России. Организатором марафона традиционно стал Сбербанк. На Михайловской набережной собрались более 8 тысяч новосибирцев, а 3,6 тысячи и вовсе вышли на дистанции.

Участники могли пробежать традиционные 4,2 километра (десятую часть от марафонской дистанции) или 10 километров, а также принять участие в детском и инклюзивном забегах на 500 метров и соревнованиях по скандинавской ходьбе.

Зрители горячо поддерживали участников всех забегов. Огромное количество болельщиков собрались на старте зоны, где соревновались особенные спортсмены.

— Я решился на участие в «Зеленом марафоне», так как хочу найти больше друзей и мне нравится бегать. Занимаюсь этим уже несколько лет. Сейчас уже подружился с некоторыми моими соперниками, но я им поддаваться не буду. После забега договорились пройтись по играм, — рассказал Денис, участник детского забега.

В «Зеленом марафоне» также приняли участие известные люди Новосибирской области: спортсмены, представители органов власти, предприниматели. Так, например, на забег вышел министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь вместе с семьей.

— Сегодня это не просто забег или марафон. Это по-настоящему большой фестиваль с разными мероприятиями, — подчеркнул тот.

Также в марафоне принял участие двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР Виктор Маркин.

Еще одним значимым мероприятием стало проведение в день «Зеленого марафона» битвы детских хоров.

— В ней участвовали около тысячи детей. Они замечательно поют и танцуют, — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

И.о. начальника управления культуры мэрии города Ирина Соловьева назвала битву хоров новой традицией праздничных мероприятий Новосибирска, посвященных Дню защиты детей.

— Ребята репетировали два месяца. В День защиты детей мы показали, что Новосибирск — замечательный, здоровый и творческий город, — отметила Соловьева.

По традиции в день проведения мероприятия организаторы также провели экологическую акцию: вдоль набережной Оби было высажено огромное количества цветов.

Дмитрий Солнцев, подводя итоги праздника, напомнил, что «Зеленый марафон» — не только спортивное, но и благотворительное мероприятие. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования участников марафона Сбер совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» направит на обучение детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

— Для нас рекордное количество участников — это и рекордная сумма, которая будет пожертвована в фонд, — отметил Солнцев.

После забега участники и зрители «Зеленого марафона» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. 1 июня на Михайловской набережной стал настоящим семейным праздником. Для детей работали аниматоры, для родителей тоже были организованы различные развлекательные мероприятия.

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