20% россиян хотели бы купить китайские автомобили

Результаты исследования ВЦИОМ об отношении россиян к китайским автомобилям рассмотрели на круглом столе «Гармонизация стандартов безопасности колесных транспортных средств России и Китая» организатором которого выступил аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

— Китайские марки автомобилей занимают пятое место в списке предпочтений, уступая японским, российским, немецким и корейским брендам. Интерес к ним выразили около 19% респондентов, — отметил руководитель департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Андрей Даудрих. — Основные плюсы для покупателей видятся в доступной цене, внешнем виде и высокотехнологичных функциях, в то время как основные минусы связаны с порой низким качеством и несовершенством технических характеристик.

Участники круглого стола отметили, что российская система технического регулирования базируется на международных соглашениях и отличается от китайской. Это создает проблемы в сертификации, усложняя доступ к автомобилям для населения и увеличивая их стоимость.

Директор стратегических проектов Общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Александр Цыпин предложил совместно с китайскими автопроизводителями создать рабочую группу по сближению систем. Исполняющий обязанности директора Центра «Оценка соответствия транспортных средств и их компонентов» ФГУП «НАМИ» Александр Макушкин считает, что для упрощения сертификации автомобилей из Китая необходимо ввести стандарты автомобильной промышленности, соответствующих международным соглашениям.

Еще один камень преткновения — оформление официальной документации для продажи иностранных автомобилей в России. Как отметила коммерческий директор компании Неотэк Оксана Аршакуни, на русский язык необходимо перевести обязательную документацию: основные инструкции, сервисные книжки, интерфейс, маркетинговую документацию, нужно локализовать сайты автобрендов, ввести электронный документооборот между дилерами и импортёрами.

Денис Морозов департамента продаж СПАО «Ингосстрах» предложил создать единую платформу для оценки стоимости страховки. По его словам, среднегодовые расходы на владение автомобилем составляют значительную сумму, включая страхование, которое составляет до 20% от общих расходов на автомобиль. Клиенты должны быть осведомлены о расходах на страхование при покупке автомобиля, так как это существенно влияет на общую стоимость владения.

По данным Авито Авто, спрос на модели китайских производителей в Новосибирской области за год вырос на 411%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 26%. В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость нового китайского автомобиля в регионе выросла на 51% до 4 540 000 рублей.

По данным Авито Авто, самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Новосибирской области стал Jetour (34% от общего спроса). Второе место занял бренд Tank (25%), третье — EXEED (16%). При этом, по данным «АльфаСтрахования», EXEED стал самой аварийной маркой из китайских авто (5,2% от общего количества аварий с китайскими авто. — Ред.)

Ранее редакция сообщала о том, что двигатели для Haval начали производить в России в 2024 году.