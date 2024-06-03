Ранние посадки на полях погибли из-за заморозков в Новосибирской области

В связи с заморозками на полях погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки.

Как рассказал на оперативном совещании замминистра сельского хозяйства Андрей Шинделов, ночью с 29 на 30 мая были заморозки.

— Повреждения культуры подсолнечников были отмечены в Краснозерском районе, картофеля ранней посадки — в Ордынском районе, — рассказал Андрей Шинделов.

На данный момент ведется работа с предприятиями.

На отдельных территориях проведут мероприятия по подкормке. Это позволит сохранить площади посева.

Ранее редакция сообщала о том, что температура опустилась до -5 градусов 30 мая в Новосибирской области.