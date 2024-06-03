Ранние посадки на полях погибли из-за заморозков в Новосибирской области

В связи с заморозками на полях погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки.
Как рассказал на оперативном совещании замминистра сельского хозяйства Андрей Шинделов, ночью с 29 на 30 мая были заморозки.
— Повреждения культуры подсолнечников были отмечены в Краснозерском районе, картофеля ранней посадки — в Ордынском районе, — рассказал Андрей Шинделов.
На данный момент ведется работа с предприятиями.
На отдельных территориях проведут мероприятия по подкормке. Это позволит сохранить площади посева.
Ранее редакция сообщала о том, что температура опустилась до -5 градусов 30 мая в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf.
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