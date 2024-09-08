Девушка-пешеход погибла в страшном ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске

В Новосибирске в жуткой аварии с участием двух автомобилей погибла 23-летняя девушка-пешеход. Смертельное ДТП произошло в Калининском районе города утром 8 сентября.

По информации Госавтоинспекции, 28-летний водитель за рулем Toyota Corolla мчался по улице Богдана Хмельницкого со стороны 1-го Кроснодонского переулка. По перекрестку напротив дома №56 он пронесся на красный свет, врезался в автомобиль такси Volkswagen Polo, ехавший по улице 25 лет Октября, и сбил пешехода.

— 23-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. На место ДТП оперативно прибыли наряд ДПС и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в пресс-службе ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что частном секторе в Октябрьском районе Новосибирска 42-летняя женщина за рулем Ford Focus сбила мать с 7-летним ребенком.