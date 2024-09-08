Большинство жителей Новосибирска за ограничение скорости на самокатах

Жители Новосибирска и других городов-миллионеров поддерживают идею об ограничении скорости электросамокатов. Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob, 81% новосибирцев хотели бы, чтобы скорость самокатов была ограничена. Только 10% опрошенных выступили против этой меры.

Напомним, что в Новосибирске на самокатах появились регистрационные номера. Это поможет упростить процесс фиксации нарушений правил дорожного движения и сервиса — по фото с номером будет легче найти информацию о поездке.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ предлагает жителям Новосибирска кошмарить самокатчиков. Данные о нарушителях правил дорожного движения нужно отправлять в чат-бот.