Новосибирцы стали чаще заключать брачные контракты и соглашения о разделе имущества

Семейные пары в Новосибирской области все чаще обращаются к нотариусам за решением имущественных вопросов. Такие данные в ответ на запрос Infopro54 предоставили в Федеральной нотариальной палате. Основные нотариальные действия в этой сфере – заключение брачных договоров, соглашений об уплате алиментов и о разделе нажитого в браке имущества. В 2023 году в регионе было совершено 3173 таких нотариальных действия, в 2022 году – 2478 (рост составил 28%).

Так, в 2023 году жители Новосибирской области заключили более 2 300 брачных договора, что на 28% больше, чем годом ранее. По данным организации, популярность такого нотариального действия сохраняется и в текущем году: за первый квартал в регионе было заключено более 400 брачных договоров, что сопоставимо с данными за аналогичный период 2023 года.

— Пары все больше осознают преимущества брачного договора, с помощью которого можно решить имущественные вопросы семьи, разделить долговые обязательства и свести к минимуму риски споров в будущем, — отметили в ФНП.

Еще одной причиной, побуждающей новосибирцев заключать брачный контракт, по мнению нотариусов, является покупка жилья в ипотеку, к примеру, когда один из супругов по тем или иным причинам не может выступить в качестве созаёмщика.

Растет в регионе и количество соглашений о разделе имущества, приобретенного в браке. Как рассказали в ФНП, основное его отличие от брачного договора — возможность заключения как в период брака, так и после его расторжения. Кроме того, в соглашении можно разделить между супругами только то имущество, которое уже имеется, а в брачном договоре можно определять собственность и в отношении планируемых приобретений.

— В 2023 году в Новосибирской области было заключено 610 соглашений о разделе имущества, в 2022 – 472 (рост — 41%). За первые три месяца 2023 года нотариусы удостоверили 123 таких соглашения, — уточнили в нотариальной палате.

В ФНП отметили, что тенденция с ростом обращений к нотариусам по семейным вопросам наблюдается не только в Новосибирской области, но и в целом по России: в 2023 году зафиксирован 11-процентный рост числа брачных договоров и 15-процентный – соглашений о разделе имущества. Главная причина, по мнению нотариусов, рост правовой культуры граждан, их осведомленности о правовых инструментах в этой сфере и их преимуществах.

— Граждане понимают, что семья — это ответственность, а зафиксированные с помощью нотариуса договоренности позволяют решить важные имущественные и финансовые вопросы с учетом интересов обоих партнеров и тем самым свести риски споров и конфликтов в будущем, — считают в ФНП.

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