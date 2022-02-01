Новосибирская область начала готовиться к паводку

Распоряжение о мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории региона в 2022 году подписал губернатор Андрей Травников. В частности, до 5 марта в области должна быть создана противопаводковая комиссия, утвержден план проверки муниципальных образований и план мероприятий по защите объектов и земель сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод.

МинЖКХ области до 10 февраля должен откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосибирской области, а также обеспечить своевременное заключение договоров (контрактов) на проведение авиационного мониторинга местности и ледовзрывных работ на реках региона, организовать проведение таких работ.

Дорожным организациям — ГКУ ТУАД и ФКУ «Сибуправтодор» — до 5 марта предоставить информацию о проводимых мероприятиях по подготовке автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения к пропуску паводковых вод и привлекаемых силах и средствах для проведения указанных мероприятий, а до 1 апреля — провести предупредительные мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автодорогах.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области до 1 марта 2022 года должны организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению, а также проведение обследований дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах местного значения в Новосибирской области.

Кроме того, муниципалитеты должны организовать работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним, и организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с территорий, подверженных воздействию талых вод.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Сергея Семку.

В «Западно-Сибирском Гидрометцентре» редакции Infopro54 сообщили, что давать прогнозу по будущему паводку пока рано.

— Чтобы сформировать прогноз, нужно понимать погоду, которая будет в марте-апреле. Сейчас мы анализируем информацию, которую накапливаем с осени: высота снега, запасы воды, глубина промерзания почвы и т. д. Предварительный прогноз будет подготовлен в начале марта, — пояснила начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В 2021 году активное вскрытие рек в Новосибирской области началось в середине апреля. В зоне подтопления в Новосибирске находились около 200 участков. Напряженная ситуация была на реке Тула из-за резкого таяния снега. С начала зимнего сезона 2021-2022 года на 31 января дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 033 598 куб. м снега.