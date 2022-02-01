ВТБ финансирует строительство ЖК «Кольца» в Новосибирске

Проект предусматривает строительство 10-этажного жилого дома ЖК «Кольца» в микрорайоне №3, расположенном в ближайшем пригороде Новосибирска – поселке Краснообск. Общая площадь объекта — 23,7 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2023 года.

Жилой комплекс «Кольца» будет состоять из двух кирпичных и пяти панельных домов разной этажности. На территории запланированы детские игровые площадки с зонированием по возрасту, наземные парковки, зеленые прогулочные аллеи. Ранее ВТБ профинансировал строительство еще трех жилых домов в этом комплексе общей площадью более 41 тыс. кв. метров на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, предоставленный банком объем финансирования проекта ЖК «Кольца» на текущий момент составляет 2,2 млрд рублей.

«Проектное финансирование – надежный механизм кредитования жилищного строительства. Благодаря нашему сотрудничеству с ГК «Жилищная инициатива» около 800 семей смогут улучшить качество жизни, переедут в новое комфортное жилье. В рамках такого партнерства мы не только осуществляем своевременное финансирование объектов, но и обеспечиваем финансовую безопасность дольщиков, сохраняя средства на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области. «Жилой комплекс «Кольца» — один из флагманских проектов компании «Жилищная инициатива» в Новосибирской области. Мы ценим потенциал Краснообска, считаем данную локацию привлекательной для жизни. Проект предусматривает не только возведение современного, качественного жилья, но и комплексное благоустройство прилегающей территории, создание инфраструктуры для спорта и отдыха. Партнерство с банком ВТБ позволит реализовать строительство в срок на современном технологическом уровне», — заявил генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

Покупатели квартир в ЖК «Кольца» при оформлении кредита на приобретение жилья в банке ВТБ также могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.