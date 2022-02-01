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Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

  • 01/02/2022, 11:42
новости Новосибирска
Они смогут воспользоваться инновационной инфраструктурой, которая формируется в столице, а также выйти на биржу контрактного производства.

Московский инновационный кластер (МИК) и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) организовали онлайн-встречу, в которой приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов страны, в том числе из Новосибирской и Иркутской областей, Башкирии и Татарстана, сообщила пресс-служба МИК.

— Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Заявить о себе предприниматели и инноваторы со статусом резидента МИК могут с помощью сервиса «Проекты и потребности» на платформе i.moscow. Для этого необходимо завести профиль в соответствующем разделе: добавить описание проекта, указать конкурентные преимущества, приложить презентацию и написать, что необходимо для развития продукта на данном этапе. Сейчас в разделе более тысячи проектов. Чтобы присоединиться к Московскому инновационному кластеру в качестве партнера, представителю организации достаточно зарегистрироваться на платформе i.moscow и добавить компанию к своему профилю, подключив действующую электронную подпись (УКЭП).

—  Статус партнера позволяет пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера. Например, партнерам МИК доступна биржа контрактного производства, возможность добавить свой продукт в каталог инновационных решений или на маркетплейс Москвы, подать заявку на пилотирование продукта и многое другое. Все это помогает инноваторам из других регионов находить партнеров, привлекать инвестиции и запускать прорывные проекты для улучшения качества жизни и решения бизнес-задач, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Участники МИК объединяются в межотраслевые кластеры — их создано уже 11. В общей сложности в них входят 600 организаций, которые вместе работают над 28 проектами в самых разных направлениях — от новых лекарственных препаратов до искусственного интеллекта.

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Сегодня в состав кластера входит более 33 тысяч организаций из Москвы и еще 80 регионов России.

Фото pixabay.com — geralt

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : технологии кластер инновации инвестиции власть бизнес


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