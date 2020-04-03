Новосибирских школьников выводят на дистанционку

Первая — полностью дистанционное обучение. Многие школы уже выбрали устраивающие их платформы, провели соответствующее обучение педагогов и работают на них. Ограничений по выбору платформ министерство не устанавливает.

— Мы понимаем, что сегодня некоторые платформы могут не выдерживать резко возросшую нагрузку, могут возникать технические проблемы. Просим отнестись к этому с пониманием. По нашим оценкам, следующая неделя может уйти на настройку процесса, — отметил министр.

Вторая модель — использование дистанционных технологий через различные средства связи и сервисы. Она будет актуальна для тех школ и учащихся, которые не смогут установить прямую дистанционную связь. Здесь ученикам, родителям и педагогам придется взаимодействовать через электронную почту, мессенджеры и т.д.

— Если у родителей нет возможности получать задания в дистанционной форме, то мы разрешим делать это очно. Они смогут забирать задания на вахте в школе, — говорит Федорчук.

Третья модель — для сельских малокомплектных школ, где есть проблемы со связью и техникой. До 13 апреля они будут работать по второй модели, а с 13-го, при соблюдении всех санитарных требований, начнут учебный процесс в обычном режиме.

В таком формате школы пока будут работать до 30 апреля. Сергей Федорчук не исключил, что в случае изменения ситуации с карантином принципы обучения будут скорректированы.

По данным минобразования, из-за карантина сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) перенесены на вторую половину мая. Образовательные организации будут сами назначать дату их проведения. ЕГЭ и ОГЭ перенесены на июнь, также сдвинуты сроки приемных кампаний в вузы.

— В прошлые годы мы заканчивали учебный год до 25 мая — «последнего звонка», в этом году, сроки сдвинуты на две недели. То есть пока до начала июня, когда стартуют экзамены ЕГЭ и ОГЭ, — отметил Федорчук.

Что касается учреждений дополнительного образования, то пока они будут на каникулах до 13 апреля. Дальше решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации.