Новосибирская область направила 4,2 млрд рублей в 2022 году на нужды участников спецоперации и жителей Донбасса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время своего отчета за 2022 год перед депутатами Заксобрания рассказал о мерах поддержки, оказываемых жителям Донбасса и бойцам СВО. От региона из резервного фонда на все нужды было выделено 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе ежегодного отчета перед депутатами на сессии заксобрания региона.

— В 2022 году мы выполняли целый ряд важнейших государственных задач для достижения целей специальной военной операции. Для этого также потребовались ресурсы, мы смогли их найти и выделить. В общей сложности из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено из резервного фонда 4,2 млрд рублей, — отметил Травников.

Также он рассказал о том, что средства пошли на меры социальной поддержки, в частности, выплаты для военнослужащих и их семей, восстановление домов и инфраструктуры в Донбассе — Мариуполе и подшефном Беловодском районе ЛНР, а также на развертывание военного городка для мобилизованных сибиряков и закупку для них обмундирования, квадрокоптеров и других необходимых вещей.

Губернатор подчеркнул, что суммы поддержки от добровольцев для участников СВО кратно выше бюджетных трат. Также он сообщил, что регион продолжит оказывать помощь бойцам и их семьям в 2023 году, не уточнив суммы на эти цели. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта. Также правительство Новосибирской области окажет полное содействие в развёртывании и организации работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе президента России.

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