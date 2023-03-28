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Новосибирская область направила 4,2 млрд рублей в 2022 году на нужды участников спецоперации и жителей Донбасса

  • 28/03/2023, 13:01
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меры поддержки участникам спецоперации
Регион продолжит оказывать помощь бойцам и их семьям в 2023 году.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время своего отчета за 2022 год перед депутатами Заксобрания рассказал о мерах поддержки, оказываемых жителям Донбасса и бойцам СВО. От региона из резервного фонда на все нужды было выделено 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе ежегодного отчета перед депутатами на сессии заксобрания региона.

 В 2022 году мы выполняли целый ряд важнейших государственных задач для достижения целей специальной военной операции. Для этого также потребовались ресурсы, мы смогли их найти и выделить. В общей сложности из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено из резервного фонда 4,2 млрд рублей,  отметил Травников.

Также он рассказал о том, что средства пошли на меры социальной поддержки, в частности, выплаты для военнослужащих и их семей, восстановление домов и инфраструктуры в Донбассе  Мариуполе и подшефном Беловодском районе ЛНР, а также на развертывание военного городка для мобилизованных сибиряков и закупку для них обмундирования, квадрокоптеров и других необходимых вещей.

Губернатор подчеркнул, что суммы поддержки от добровольцев для участников СВО кратно выше бюджетных трат.  Также он сообщил, что регион продолжит оказывать помощь бойцам и их семьям в 2023 году, не уточнив суммы на эти цели. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта. Также правительство Новосибирской области окажет полное содействие в развёртывании и организации работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе президента России.

 

Ранее редакция сообщала о том, что завершено сооружение пилона четвертого моста в Новосибирске.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : меры поддержки участникам спецоперации


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