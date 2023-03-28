В кулуарах КПРФ обсуждают кандидатуру экс-депутата Госдумы в губернаторы Новосибирской области

На сайте Change.org появилась петиция в поддержку кандидатуры депутата Госдумы прошлого созыва Веры Ганзя на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области.

— В Новосибирске и области идут негативные процессы и остановить их можем только мы, — сообщают авторы петиции. — Московский капитал вторгается и уничтожает строительную индустрию региона, вывозит активы, забирает ключевых специалистов. В области землю раздают коммерсантам, которые за несколько сезонов уничтожают её гербицидами и пестицидами, а затем преспокойно бросают и ищут другие участки. Провалена мусорная концессия, сорваны планы по вводу ледовой арены, буксует строительство очередного моста через Обь. Нам нужен губернатор, который не только хочет, но и умеет руководить, разбирается в людях имеет опыт общения на уровне правительства.

По информации источника редакции в КПРФ, от которой Вера Ганзя избиралась в Госдуму, данная инициатива для партии оказалась, с одной стороны, неожиданной, с другой стороны, фамилия депутата как потенциального претендента на губернаторский пост уже неоднократно озвучивалась в дискуссиях внутри партии в ходе обсуждения данного вопроса.

— Дискуссия по кандидатуре губернатора только стартовала, коммунисты в целом поддерживают Веру Ганзя, учитывают её успехи, но рассматривают и другие кандидатуры, — сообщает источник издания.

Что касается официального решения реготделения партии, то на партийном сайте пока информации об этом нет. В то же время, буквально за несколько часов до появления в интернете петиции фракция КПРФ в Заксобрании области вместе с остальными депутатами поддержала отчёт действующего губернатора Андрея Травникова, в котором он, по сути, заявил о готовности участвовать в предстоящих выборах.

— Сложилась практика, когда перед сессией, где рассматривается отчёт правительства, представители правительства посещают фракции и имеют возможность обсудить позиции по ряду вопросов, которые интересуют жителей области и депутатов, — заявил перед голосованием по отчёту руководитель фракции, вице-спикер Владимир Карпов. — Такая встреча состоялась. Мы узнали позицию высшего должностного лица по ряду вопросов, что для нашей перспективной работы, конечно, важно. Несомненно, есть ряд вопросов, по которым нам нужно будет определиться. Это — работа на перспективу для депутатов фракции. Для фракции КПРФ задача на перспективу — доносить эту информацию, чтобы люди понимали, как власть решает назревшие проблемы. В целом, фракция КПРФ, докладом губернатора удовлетворена.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области должны состояться в сентябре текущего года.

Ранее редакция сообщала, с каким настроением к предстоящим выборным кампаниям подходит ещё одна парламентская партия.