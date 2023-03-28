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В кулуарах КПРФ обсуждают кандидатуру экс-депутата Госдумы в губернаторы Новосибирской области

  • 28/03/2023, 13:30
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Веру Ганзя предлагают выдвинуть на выборы губернатора Новосибирской области
Петиция в поддержку ее кандидатуры появилась на ресурсе для общественного голосования.

На сайте Change.org появилась петиция в поддержку кандидатуры депутата Госдумы прошлого созыва Веры Ганзя на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области.

В Новосибирске и области идут негативные процессы и остановить их можем только мы, сообщают авторы петиции. Московский капитал вторгается и уничтожает строительную индустрию региона, вывозит активы, забирает ключевых специалистов. В области землю раздают коммерсантам, которые за несколько сезонов уничтожают её гербицидами и пестицидами, а затем преспокойно бросают и ищут другие участки. Провалена мусорная концессия, сорваны планы по вводу ледовой арены, буксует строительство очередного моста через Обь. Нам нужен губернатор, который не только хочет, но и умеет руководить, разбирается в людях имеет опыт общения на уровне правительства.

По информации источника редакции в КПРФ, от которой Вера Ганзя избиралась в Госдуму, данная инициатива для партии оказалась, с одной стороны, неожиданной, с другой стороны, фамилия депутата как потенциального претендента на губернаторский пост уже неоднократно озвучивалась в дискуссиях внутри партии в ходе обсуждения данного вопроса.

Дискуссия по кандидатуре губернатора только стартовала, коммунисты в целом поддерживают Веру Ганзя, учитывают её успехи, но рассматривают и другие кандидатуры, сообщает источник издания.

Что касается официального решения реготделения партии, то на партийном сайте пока информации об этом нет. В то же время, буквально за несколько часов до появления в интернете петиции фракция КПРФ в Заксобрании области вместе с остальными депутатами поддержала отчёт действующего губернатора Андрея Травникова, в котором он, по сути, заявил о готовности участвовать в предстоящих выборах.

Сложилась практика, когда перед сессией, где рассматривается отчёт правительства, представители правительства посещают фракции и имеют возможность обсудить позиции по ряду вопросов, которые интересуют жителей области и депутатов, заявил перед голосованием по отчёту руководитель фракции, вице-спикер Владимир Карпов. Такая встреча состоялась. Мы узнали позицию высшего должностного лица по ряду вопросов, что для нашей перспективной работы, конечно, важно. Несомненно, есть ряд вопросов, по которым нам нужно будет определиться. Это работа на перспективу для депутатов фракции. Для фракции КПРФ задача на перспективу доносить эту информацию, чтобы люди понимали, как власть решает назревшие проблемы. В целом, фракция КПРФ, докладом губернатора удовлетворена.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области должны состояться в сентябре текущего года.

 

Ранее редакция сообщала, с каким настроением к предстоящим выборным кампаниям подходит ещё одна парламентская партия.

Фото со страницы Веры Ганзя в соцсети

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : политические партии выборы губернатора 2023


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