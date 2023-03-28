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Технологических лидеров будут воспитывать в Новосибирске

  • 28/03/2023, 12:48
власть
Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией участников технологических кружков и департаментом образования мэрии города Новосибирска подписано на XIII Петербургском международном образовательном форуме.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев и президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель соглашения – формирование детско-взрослых команд (обучающихся и наставников) и привлечение их к проектам кружкового движения НТИ (Национальная технологическая инициатива). Это позволит создать муниципальную систему образовательных практик для формирования будущих технологических лидеров и обеспечения условий для достижения технологического суверенитета Российской Федерации.

Также начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев принял участие в работе всероссийской конференции кружкового движения «Профессиональное самоопределение в VUKA-мире. Образование будущего».

Фото с телеграм-канала мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть


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