Технологических лидеров будут воспитывать в Новосибирске

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев и президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель соглашения – формирование детско-взрослых команд (обучающихся и наставников) и привлечение их к проектам кружкового движения НТИ (Национальная технологическая инициатива). Это позволит создать муниципальную систему образовательных практик для формирования будущих технологических лидеров и обеспечения условий для достижения технологического суверенитета Российской Федерации.
Также начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев принял участие в работе всероссийской конференции кружкового движения «Профессиональное самоопределение в VUKA-мире. Образование будущего».
Фото с телеграм-канала мэрии Новосибирска
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