Новосибирская область наращивает мощности реабилитации: особое внимание участникам СВО

На оперативном совещании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников уделил внимание вопросам организации медицинской реабилитации. Глава региона подчеркнул, что после пандемии COVID-19 восстановление здоровья населения стало приоритетной задачей, а сегодня акцент смещается на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО).

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий представил доклад об организации медицинской реабилитации. По его словам, в регионе функционируют 22 медицинских учреждения, оказывающих помощь по данному профилю, включая 16 государственных, 5 частных и 1 федеральное.

В качестве ключевого учреждения медицинской реабилитации на 2025 год определена городская клиническая больница № 25. Здесь планируется создание центра маршрутизации пациентов и организационно-методического кабинета, обеспечивающих помощь на всех уровнях.

С 2022 года Новосибирская область участвует в региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», которая в текущем году вошла в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В регионе действует трехуровневая система медицинской реабилитации.

Первый этап проходит в стационаре, в отделениях ранней реабилитации, начиная с реанимации. Второй этап предназначен для пациентов с нарушениями функций нервной, костно-мышечной систем и с соматическими заболеваниями. Третий — осуществляется амбулаторно и в дневных стационарах.

Реабилитационный фонд для взрослых включает 675 коек круглосуточного и 166 коек дневного стационаров. Для детей развернуто 90 круглосуточных и 215 коек дневного стационаров. Число круглосуточных коек в государственных учреждениях увеличилось с 337 в 2023 году до 398 в 2025 году, планируется дальнейшее расширение коечного фонда.

Ежегодно более 15 тысяч жителей области получают стационарную помощь, около 10 тысяч – амбулаторную и более 8 тысяч – в дневном стационаре. В рамках программы модернизированы госпитали ветеранов войн, детская больница скорой помощи и другие медицинские учреждения.

В 2025 году закуплено оборудование для нескольких поликлиник и больницы № 25, где открыто отделение травматологии и ортопедии на 30 коек для помощи участникам СВО. За медицинской помощью обратились 1277 участников СВО, госпиталь ветеранов войн № 2 является ключевым учреждением.

Планируется дальнейшее развитие системы медицинской реабилитации, включая открытие новых отделений на базе районных и центральных больниц.