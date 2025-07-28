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Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

  • 28/07/2025, 14:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза
На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая

Негласное противостояние Новосибирска и Красноярска продолжается уже много лет. Вроде бы все понимают некоторую комичность борьбы за звание «столица Сибири», но это продолжается. Разговоры о том, какой их двух город достойнее и лучше, возникают вновь и вновь. Масла в огонь периодически подливают грубые и скандальные высказывания известных персон. Редакция Infopro54 поговорила о противопоставлении Новосибирска и Красноярска с кандидатом архитектуры, доцентом НГАСУ Анной Наволоцкой.

— Анна Валерьевна, как вы считаете, откуда пошло противопоставление Новосибирска и Красноярска? Журналист нашей редакции недавно съездил в Красноярск, полюбил этот город, но и Новосибирск при этом меньше любить не стал. Города разные, и у каждого есть чем гордиться и чего стыдиться. Долгострои в центре, плачевное состояние памятников архитектуры, визуальный мусор в виде наружной рекламы, качество дорог и т.д. – из этого списка жители Новосибирска и Красноярска легко выберут своё. Почему же их всё-таки сравнивают и нередко делают это агрессивно?

— Я считаю, что все дело в продвижении – в маркетинге и пиаре. Если собрать воедино все факты — мелкие и не очень, мы увидим планомерную работу Красноярска по своему продвижению на федеральном уровне. Новосибирск же в последние годы явно было не в фаворе. Я не знаю точно и не могу судить, в чем там причина. Но, думаю, их было несколько. На территории Красноярского края есть промышленные гиганты, а значит, есть и деньги. И власть федеральная продвигала Красноярск. И это финансовое превосходство позволило реализовать крупный проект – Сибирский федеральный университет. У Новосибирска же не было таких ресурсов. И новых федеральных проектов такого уровня не было. Хотя есть научно-образовательная база. И это решение по федеральному университету многие рассматривали как проигрыш. Годы, когда мэром был коммунист, городу не добавили возможностей и не усилили его позиции. И был еще целый ряд проигрышных моментов, что позволяет говорить о некоторой стагнации. У Красноярска, как у любого большого города, тоже есть проблемы, но он продвигал себя как развивающийся.

— Сейчас у Новосибирска, у Новосибирской области есть проект СКИФ. Масштабный, федерального уровня. Это как-то повлияет на ситуацию?

— Это сейчас, а десять, двадцать лет такого не было. И сформировался общий контекст. Новосибирский громко не звучал, понимаете. А многое же в современном мире измеряется упоминаниями в телевизоре, в сообщениях главных информационных агентств. Сейчас пытаются это сделать. Хочется надеяться, что всё начнет меняться. Потому что за Новосибирск, в целом обидно. Потому что по-настоящему в новой России никто не оценил того потенциала, который у нас здесь сложился. Это повредило городу. Я сейчас говорю не о рейтингах и сравнении с Красноярском. Не развивая город с умом, мы стали терять людей. Люди стали всё чаще уезжать из Новосибирска. Туда, где комфортнее. Туда, где больше возможностей для профессиональной реализации. Происходит замещение населения, в том числе мигрантами. Это серьезная проблема. Люди, которые приезжают из других мест, из других городов, они всё-таки не способны оценить город, не способны бороться за историческое наследие. Многого они не знают, ко многому просто равнодушны, потому что для них это всё чужое и не скоро станет своим.

— Учитывая разные стартовые позиции, разный возраст и финансовые возможности городов, стоит ли их вообще сравнивать? От такого сравнения может быть польза?

— Это непростой вопрос. С одной стороны сравнение, конечно, всегда возможно и люди всегда всё сравнивают. Сравнение является и научным методом. Для исследования должны быть выработаны четкие критерии. И такое сравнение, безусловно, полезно. Оно позволяет учиться, анализировать ошибки. И городские власти, бизнес должны это делать. Но когда мы говорим о таком обывательском и несколько любительском уровне суждений, но тут, конечно, легко наломать дров и наговорить неправильных и ненужных вещей. Сравнивать, например, архитектуру Красноярска и Новосибирска некорректно. Красноярск гораздо старше, поэтому в его наследии есть прекрасные образцы сибирского барокко и модерна. В Новосибирске же есть памятники конструктивизма — и это великолепное наследие. У нашего города нет такой истории, как у Красноярска. У нас совсем немного дореволюционной истории. Но разве молодой город можно упрекать в том, что он молодой. Упрекать в том, что у него нет барокко. Зато у нас есть другое. Именно в Новосибирске разместили научные центры, и это сформировало здесь уникальную интеллигентскую среду. Разве можно упрекать Красноярск в том, что он всегда был рабочим, промышленным городом. Сейчас он, кстати, усиленно работает над своим образом города научного. Но в целом все-таки сравнение Красноярска и Новосибирска во многом  представляется мне некорректным. У них разные сильные стороны. Нельзя противопоставлять промышленный центр научному центру.

Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Он может сравнить рестораны красноярские и новосибирские, сделать для себя выводы о том, где вкуснее кормят. Может сравнить дороги или решить, где набережная лучше. Но на основе своих, очень выборочных, наблюдений, он вряд ли может вешать ярлык на город. И если такое делают люди известные, публичные, я думаю, тут не личное желание поделиться с миром своими наблюдениями, а всё та же работа по продвижению, о которой мы уже говорили.

—Надо ли Новосибирску заниматься пиаром, активно продвигать себя?

— Вы знаете, сегодня такое время, когда без рекламы вы ничего не продадите. Мы можем из советского своего прошлого оценивать, говорить, что это ниже нашего достоинства и так далее, и так далее. Но получается, что тот, кто вкладывается в пиар, будет нас обыгрывать. Конечно, спорный вопрос, стоит ли ввязываться в споры, когда известная персона что-то в очередной раз скажет неприятное про Новосибирск. Я бы на месте городских и региональных властей, знаете, ввязалась бы. Но не на уровне базарной лексики и ругательств в адрес другого города, а на уровне дел. Развитие городской среды в Новосибирске будет пиаром. Реставрация зданий Военного городка будет пиаром — центральное телевидение приедет, точно. Научные исследования — тоже пиар. Если город будет развиваться, он будет получать всё больше положительных отзывов от жителей и гостей. Так и формируется репутация.

Кандидат архитектуры Анна Наволоцкая работает в Новосибирском государственном архитектурно-строительной университете. Преподает несколько дисциплин, среди которых «Архитектурно-градостроительное наследие Сибири», «Научные исследования в архитектуре и градостроительстве». Ведет исследовательскую деятельность. Занимает активную общественную позицию в вопросах сохранения культурного наследия Новосибирской области.

Фото из личного архива Анны Наволоцкой

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск Красноярск

Теги : репутация мнение эксперта архитектура


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