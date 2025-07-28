«Утечка мозгов» из Новосибирской области резко сократилась

Рынок труда в Новосибирской области последние три месяца находится в состоянии баланса: на одну вакансию приходится 5,7 активных резюме. При этом уровень безработицы составляет 3,2%, то есть кадровый голод на рынке по-прежнему серьёзный и это позволяет соискателям быстрее находить работу, констатировали аналитики hh.ru.

Эксперты компании отметили интересный тренд: только 5,4% новосибирцев сегодня целенаправленно ищут вакансии за пределами региона. Большинство видит возможности для трудоустройства и построения карьеры на территории области.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова подтвердила корреспонденту Infopro54, что новосибирцы стали менее активно уезжать в Москву за постройкой карьеры.

— Мы наблюдаем, что многие «москвичи» возвращаются обратно в свои города или едут в Новосибирск, так как наш город перспективен для бизнеса — удобная транспортная развязка для новых логистических цепочек с Китаем, — пояснила эксперт.

По ее словам, главной причиной, которую называют рекрутерам кандидаты на собеседовании, почему они остаются в Новосибирске и не готовы к релокации в Центральную часть России — это тревога.

— Людям тревожно переезжать в регионы, которые находятся рядом с СВО. Конечно, трудовая миграция есть и люди все равно уезжают, но темпы оттока из нашего города сильно снизились, — констатировала Литвинова.

По данным hh.ru в среднем работодатели предлагают зарплату по открытым вакансиям 74,6 тыс. руб. В Новосибирскстате отмечают, что по итогам 4 месяцев средняя номинальная зарплата на рынке области составляла 81087 рублей (с учетом налогов и социальных взносов). Самые высокие зарплаты в регионе у специалистов, занятых в области информатизации и связи — 154949 руб. На втором месте работники компаний финансовой и страховой сферы — 131590 руб. На третьем занятые в сфере добычи полезных ископаемых (96903 руб).

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе составляет 17,3 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала о том, что в регион начали переезжать офисы федеральных компаний.