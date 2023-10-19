Рекламодателям

Новосибирский инновационный фонд возглавил Станислав Болотов

  • 19/10/2023, 11:58
Автор:
Ранее он был заместителем директора Агентства инвестиционного развития.

Новосибирский инновационный фонд возглавил Станислав БолотовВ правительстве региона нашли замену Александру Николаенко во главе «Новосибирского областного инновационного фонда». На сайте организации указывается, что директором теперь является Станислав Болотов. На сайте правительства и ресурсах раскрытия информации еще фигурирует Николаенко.

Станислав Болотов ранее работал заместителем генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по инфраструктурным проектам. Он сопровождал резидентов ТОСЭР, занимался формированием инвестиционных площадок региона, а также курировал разработку концепций и мастер-планов инвесторов, планирующих зайти в область.

Инноваторы не согласны с увольнением директора инновационного фонда Новосибирска

Академгородк против увольнения директора инновационного фонда Новосибирска

Напомним, о том, что областной Миннауки не продлил контракт с Александром Николаенко стало известно в конце сентября. Он возглавлял фонд с декабря 2020 года. Представители инновационных компаний Новосибирска и области негативно восприняли это решение. Они обратились к замгубернатора области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Александра Николаенко (имеется в распоряжении редакции). Письмо подписали 22 представителя инновационных компаний.

ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» был зарегистрирован в марте 1996 года. Является центром инновационного развития для всех субъектов инновационной деятельности региона: научных институтов, образовательных организаций, инновационных компаний и предпринимателей, физических лиц, создающих инновации и иной инновационной инфраструктуры, уточняется на сайте организации. Фонд реализует региональную политику в области развития науки и инноваций по принципу «единого окна». Он выполняет функции оператора Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям в Новосибирской области; проектного офиса Национальной технологической инициативы и научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический  научно-образовательный центр» в регионе; оператора пространства коллективной работы «Точка кипения — Новосибирск». Фонд занял второе место по России, как лучший региональный оператор Сколково -2022: 105 участников проекта, 65 млн рублей привлеченных инвестиций. В рейтинге Фонда содействия инновациям поднялся с 12 на 5 место: 145 победителей, 600 млн рублей привлеченных инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов. 

Фото с сайта «Агентства инновационного развития Новосибирской области»

1 030

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Станислав Болотов поддержка инноваторов областной инновационный фонд Александр Николаенко


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Губернатор поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов
19/10/23 11:03
Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15

«Не нужно запутывать слухи»: глава Минприроды НСО Евгений Шестернин уверен в будущем

Чиновник прокомментировал свой неопределённый статус в правительстве региона.
Читать далее >>

В 5 раз уменьшилось количество обращений от граждан-двойников к приставам Новосибирска

Это произошло благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим более четко определять должников, не приписывая чужие долги их однофамильцам.
Читать далее >>

Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов

За семь месяцев регион посетили более 720 тысяч туристов.
Читать далее >>

Автомобильный мост через реку Карасук обрушился в районе Новосибирской области

В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица. Для проживающих на ней детей отменены занятия в школе.
Читать далее >>

Жилой район Светлый: с прицелом на будущее

Новосибирцы все чаще покупают жилье в живописных местах за пределами мегаполиса. Одним из ключевых аспектов привлекательности является развитая инфраструктура, которая создает комфортную среду для жизни.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Овчинников, публицист

Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, а в Новосибирске горожане жалуются на мешающие им самокаты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новые площадки ГТО открылись в Новосибирской области по госпрограмме
19/10/23 16:01
Общество Спорт
В Новосибирске в 2,5 раза вырос спрос на покупку интернет-магазинов
19/10/23 15:37
Бизнес
Мэр Новосибирска понесет наказание из-за Первомайского сквера
19/10/23 15:36
Город Право&Порядок
Сын новосибирского тренера по плаванию бил детей во время летних сборов в Туапсе
19/10/23 15:14
Общество Происшествия
ГИБДД рекомендует автовладельцам Новосибирска переобуться в зимнюю резину
19/10/23 15:12
Общество
Купили дом и варили наркотики: ФСБ разорила две нарколаборатории на Алтае
19/10/23 14:59
Происшествия
Специалисты предложили меры помощи поселку под Новосибирском, где обрушился мост
19/10/23 14:19
Общество
В Новосибирске сменился начальник полиции
19/10/23 14:00
Отставки и назначения
У жителей Криводановского карьера под Новосибирском отобрали автобус
19/10/23 13:45
Общество
Налоговые поступления от туриндустрии Новосибирской области выросли до 6 млрд рублей
19/10/23 13:42
Бизнес Туризм
Новосибирская область в Топ-10 регионов по оказанию медицинских услуг
19/10/23 13:34
Медицина Туризм
СК проводит проверку из-за обрушения моста под Новосибирском
19/10/23 13:20
Общество Право&Порядок
Приставы вернули лабораторное оборудование и оргтехнику научному институту в Новосибирске
19/10/23 13:16
Право&Порядок
«Не нужно запутывать слухи»: глава Минприроды НСО Евгений Шестернин уверен в будущем
19/10/23 13:01
Власть Отставки и назначения
Житель Новосибирска продает редкие 100-рублевые купюры за 5 млн рублей
19/10/23 12:47
Общество
В 5 раз уменьшилось количество обращений от граждан-двойников к приставам Новосибирска
19/10/23 12:27
Власть Общество
Цена жизни 10 миллионов: киллер рассказал подробности покушения на бизнесмена в Новосибирске
19/10/23 12:20
Происшествия
Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
19/10/23 12:10
Бизнес Телекоммуникации
«Правомобиль» отправился к жителям Новосибирской области для оказания бесплатной юридической помощи
19/10/23 12:00
Власть Общество
Новосибирский инновационный фонд возглавил Станислав Болотов
19/10/23 11:58
Отставки и назначения
Популярное
Подросткам хотят позволить работать на вредных и опасных производствах
19/10/23 14:22
В Госдуме разработали ряд способов компенсации советских вкладов
19/10/23 12:22
Что необходимо предпринять, если пропал близкий человек
19/10/23 9:37
Досрочное погашение ипотеки может привести к многотысячным переплатам
18/10/23 14:43
Банк России приостановит выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
18/10/23 12:41
Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии рассмотрит Госдума
17/10/23 10:16

Новости компаний

Пресс-тур лауреатов «Сибирь.ПРО» продолжился посещением одного из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири
19/10/23 13:48
Регионы Сибири стали лидерами по числу новых бизнесов в третьем квартале 2023
19/10/23 13:25
«Ростелеком» представит на ПРОФ-IT цифровые технологии для повышения качества жизни
19/10/23 12:00
ВТБ нарастил портфель депозитов в юанях на 90%
18/10/23 14:49
Новосибирск присоединился к бета-программе ОС Аврора
18/10/23 11:26
Банк Уралсиб в Иркутске переехал в новый офис
17/10/23 10:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска