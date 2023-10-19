Новосибирский инновационный фонд возглавил Станислав Болотов

В правительстве региона нашли замену Александру Николаенко во главе «Новосибирского областного инновационного фонда». На сайте организации указывается, что директором теперь является Станислав Болотов. На сайте правительства и ресурсах раскрытия информации еще фигурирует Николаенко.

Станислав Болотов ранее работал заместителем генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по инфраструктурным проектам. Он сопровождал резидентов ТОСЭР, занимался формированием инвестиционных площадок региона, а также курировал разработку концепций и мастер-планов инвесторов, планирующих зайти в область.

Напомним, о том, что областной Миннауки не продлил контракт с Александром Николаенко стало известно в конце сентября. Он возглавлял фонд с декабря 2020 года. Представители инновационных компаний Новосибирска и области негативно восприняли это решение. Они обратились к замгубернатора области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Александра Николаенко (имеется в распоряжении редакции). Письмо подписали 22 представителя инновационных компаний.

ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» был зарегистрирован в марте 1996 года. Является центром инновационного развития для всех субъектов инновационной деятельности региона: научных институтов, образовательных организаций, инновационных компаний и предпринимателей, физических лиц, создающих инновации и иной инновационной инфраструктуры, уточняется на сайте организации. Фонд реализует региональную политику в области развития науки и инноваций по принципу «единого окна». Он выполняет функции оператора Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям в Новосибирской области; проектного офиса Национальной технологической инициативы и научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» в регионе; оператора пространства коллективной работы «Точка кипения — Новосибирск». Фонд занял второе место по России, как лучший региональный оператор Сколково -2022: 105 участников проекта, 65 млн рублей привлеченных инвестиций. В рейтинге Фонда содействия инновациям поднялся с 12 на 5 место: 145 победителей, 600 млн рублей привлеченных инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов.