Скончался академик РАН Николай Донченко

В Новосибирске скончался член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук Николай Донченко. Он умер 17 октября 2023 года. Пост опубликован в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

Родился Донченко в 1964 году. Окончил ветеринарный факультет Новосибирского сельхозинститута и ушел работать в Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока РО Россельхозакадемии. Также был преподавателем в НГАУ.

За время работы Донченко стал членом Сибирского отделения РАН, доктором ветеринарных наук, главной Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий. Изобрел препарат против туберкулеза животных.

Прощание с Донченко пройдёт 20 октября в 12:00 в похоронном доме ИМИ.

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