Турпоездки школьников по сертификату в Новосибирске организуют шесть компаний

В Минэкономразвития региона назвали победителей отбора по организации турпоездок школьников за счет бесплатных сертификатов. Победителями конкурсного отбора признаны Центр детского и молодежного отдыха «Магистр», туроператор детского отдыха «Ветер перемен», туроператоры по России и детскому отдыху «Статус», «Парнас», «Новосибирск» и «Олимпия-Райзен-Сибирь».

Социальным сертификатом смогут воспользоваться школьники 5-9 классов. За счет бюджетного финансирования 3000 детей смогут бесплатно отправиться в поездку по своему региону. Заявку на участие в программе и получение сертификата на путешествие по одному из выбранных туров можно будет подать через сервис Госуслуги. Эту услугу регион планирует запустить в октябре.

— Обратившись к туроператорам, родители школьников 5-9 классов смогут обменять сертификат на один из выбранных экскурсионных маршрутов. Количество сертификатов ограничено. Запуск услуги и доступ к сертификатам будет объявлен отдельным сообщением на официальном сайте министерства экономического развития Новосибирской области, — уточнили в министерстве.

Новосибирская область вошла в число регионов, в которых будет реализована детская туристическая программа по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Из федерального бюджета на детскую туристическую программу Новосибирской области выделено 15 млн рублей, еще 9 млн рублей выделяет правительство Новосибирской области, общий объем финансирования составит 24 млн рублей. Это позволит обеспечить социальным сертификатом на короткую поездку по своему краю 3 тысячи школьников.

Напомним, интерес к развитию туристических маршрутов ранее проявляла АО «Экспресс-пригород». Компания планировала интегрировать в экскурсионные программы, в том числе для школьников, а также заявляла о готовности развивать новые направления, как в районах области, так и в соседних регионах. С 2016 года «Экспресс-пригород» совместно с Западно-Сибирской железной дорогой при поддержке министерства транспортного и дорожного хозяйства Новосибирской области развивают детский проект «Краеведческий экспресс» туроператора «Парнас». Это организованная доставка школьников из самых далеких уголков области на пригородных поездах в Новосибирск — для знакомства со столицей региона и посещения значимых культурных и исторических объектов. Турпродуктом уже воспользовались 8400 школьников.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало о том, что 1 сентября 2023 года в школы области пойдут 372 тысячи учеников.