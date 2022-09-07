В Новосибирске арестовали директора турагентства по делу о гибели девяти человек на Ключевской сопке

Кировский районный суд Новосибирска на два месяца арестовал руководителя туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова за некачественно оказанные услуги, в результате чего погибли девять человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление не вступило в силу.

СМИ передают, что сам Андрей Степанов вину в зале суда не признал.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, в настоящее время решается вопрос конвоирования обвиняемого на Камчатку для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, группа туристов из 12 человек поднималась на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли 9 человек, их тела эвакуировали с вулкана. Оттуда их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.