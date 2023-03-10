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В Новосибирске продают крупное сельхозпредприятие

  • 10/03/2023, 12:57
агробизнес
Бизнес связан с выращиванием и хранением овощей открытого грунта.

На продажу выставлено действующее с/х предприятие по выращиванию и хранению овощей АО «Емельяновский» в Мошковском районе.

Общая площадь земельных участков сельхозназначения — 3 883 га, в том числе 150 га поливных земель. Выполнен проект мелиорации, прошедший государственную экспертизу, на площадь полива 1 350 га.

Площадь овощехранилища составляет 12 970,2 кв. м. Овощехранилище имеет 18 камер хранения с установленной системой вентиляции производства Голландия Omnivent b MooJii:

  • 1 камера с дополнительной системой увлажнения,
  • 5 камер имеют холодильные установки с режимом хранения до 0 градусов.

Общая вместимость всех камер — 17 600 тонн.

Овощехранилище имеет вспомогательные и производственные помещения общей площадью 5 703,8 кв. м.

Адрес АО «Емельяновский»: Новосибирская обл., Мошковский район, п. Емельяновский. Тел. 8 (923) 600-70-37

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Фото: freepik.com

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса агробизнес


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