В Новосибирске продают крупное сельхозпредприятие

На продажу выставлено действующее с/х предприятие по выращиванию и хранению овощей АО «Емельяновский» в Мошковском районе.
Общая площадь земельных участков сельхозназначения — 3 883 га, в том числе 150 га поливных земель. Выполнен проект мелиорации, прошедший государственную экспертизу, на площадь полива 1 350 га.
Площадь овощехранилища составляет 12 970,2 кв. м. Овощехранилище имеет 18 камер хранения с установленной системой вентиляции производства Голландия Omnivent b MooJii:
Общая вместимость всех камер — 17 600 тонн.
Овощехранилище имеет вспомогательные и производственные помещения общей площадью 5 703,8 кв. м.
Адрес АО «Емельяновский»: Новосибирская обл., Мошковский район, п. Емельяновский. Тел. 8 (923) 600-70-37
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Фото: freepik.com
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