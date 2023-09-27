Новосибирская область отправила на экспорт более 6,7 тысяч тонн рыбной продукции

С начала 2023 года из Новосибирской области на экспорт отправлено 334 партии с мороженой рыбопродукцией общим весом 6 702 тонн. Это на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Все поставки осуществлялись под контролем специалистов территориального управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рыбная продукция составляет четверть экспортного веса животноводческой продукции, отгруженной в другие государства.

В числе основных импортеров Республика Таджикистан – 4 338 т и Республика Узбекистан. Поставки в эти страны составила 4338 тонн и 1882 тонн соответственно. Кроме того, новосибирские организации продолжили работу в рамках контрактов, заключенных с грузополучателями из Германии, Литвы, Франции и Дании, в адрес которых было экспортировано 482 т рыбной продукции.

Все подготовленные на территории Новосибирской области партии соответствовали требованиям стран-импортеров и гарантируют, что выпускаемая ими продукция отвечает предъявляемым требованиям по качеству и безопасности.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область впервые отправила гусиный пух в Южную Корею.